Una mujer afectada por un incendio en Ronda de los Tejares en Córdoba

Una mujer resultó este lunes afectada por un incendio que se declaró en el número 36 de Ronda de los Tejares, en pleno centro de la capital cordobesa.

Según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el fuego se produjo sobre las 22. ... 30 horas. Varias llamadas alertaron de la humareda que provenía de un portal de la citada avenida.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Parque de Bomberos Central de Córdoba, así como agentes de la Policía Local y Nacional, y servicios sanitarios. El fuego salía del cuarto de contadores. Los especialistas del SEIS sofocaron rápidamente el incendio y no fue necesario desalojar el edificio, si bien una mujer fue trasladada por los servicios sanitarios, si bien por el momento se desconoce su estado.

