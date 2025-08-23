Un muerto y un herido en un choque frontal de dos coches en Fernán Núñez

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha informado este sábado del fallecimiento de una persona tras colisionar dos vehículos en Fernán Núñez a última hora del viernes.

Fue un ciudadano el que llamó a Emergencias 112 sobre las 21.20 horas para pedir ayuda porque dos turismos habían colisionado frontalmente en la carretera CO-3203, había personas atrapadas y uno de los coches estaba ardiendo.

Desde el centro coordinador se activó a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una persona en este siniestro, de la que no han trascendido datos hasta el momento.

Los servicios sanitarios procedieron igualmente a la evacuación de un herido al hospital Reina Sofía. Tanto la persona que falleció como el herido tuvieron ser liberados tras quedar atrapados en los coches implicados. Efectivos del Servicio de Extinción y Rescate de Montilla tuvieron que realizar esa labor.