Muere Rafael Onetti, copropietario y cocinero del Mesón y la Bodega San Basilio en Córdoba

Rafael Onetti, copropietario del Mesón San Basilio y Bodega San Basilio, dos establecimientos muy clásicos en el barrio del Alcázar Viejo, ha muerto este lunes en Córdoba. Ejercía como cocinero y trabajaba junto a su hermano Eliseo, que se centraba en la ... gestión.

Aunque en los últimos meses había padecido algunos problemas de corazón, se mantenía en activo hasta su fallecimiento. Rafael Onetti se hizo cargo junto a su hermano del mesón en la década de 1970, cuando sólo ocupaba la planta baja del establecimiento, en la calle San Basilio. Una familia habitaba todavía el piso superior.

A pocos metros está la bodega, que da también a la calle de Enmedio, y que llegó en un momento de crecimiento. Rafael Onetti destacó por su cocina tradicional, donde brillaba su rabo de toro, elaborado según la receta materna, con olla a presión y con unos condimentos muy precisos.

Alcachofas a la montillana, pavo en escabeche, ensalada de naranja con bacalao, almejas a la marinera y gambas también forman parte del menú que Rafael Onetti ofrecía a los muchos que apreciaban su recetario tradicional de Córdoba.

En una entrevista reciente con ABC, Eliseo Onetti, hermano de Rafael, lo definía como el «jefe supremo» de los fogones en el establecimiento que ahora pierde a uno de sus dos grandes referentes y a la persona que ha guiado a los clientes por su universo de sabores.