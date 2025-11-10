Suscríbete a
Gastronomía

Muere Rafael Onetti, copropietario y cocinero del Mesón y la Bodega San Basilio en Córdoba

Trabajaba junto a su hermano Eliseo en los clásicos establecimientos del Alcázar Viejo

Eliseo Onetti (Mesón San Basilio): «El rabo de toro es de los platos que más se venden, rara es la mesa que no lo pide»

Rafael Onetti, a la izquierda, con su hermano Eliseo, en el Mesón San Basilio Rafael Carmona
Luis Miranda

Córdoba

Rafael Onetti, copropietario del Mesón San Basilio y Bodega San Basilio, dos establecimientos muy clásicos en el barrio del Alcázar Viejo, ha muerto este lunes en Córdoba. Ejercía como cocinero y trabajaba junto a su hermano Eliseo, que se centraba en la ... gestión.

