Muere una niña de dos años tras caerle un muro en una azotea de Fuente Palmera

Una niña de dos años de edad ha muerto este jueves tras caerle encima un muro de una azotea en un edificio de la localidad cordobesa de Fuente Palmera, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de ... Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Los hechos han sucedido en una urbanización de la población, en la calle La Carlota. La niña, según los primeros datos recabados por ABC, estaba jugando con su madre en la terraza cuando se le vino encima el muro por causas que aún se desconocen. La vivienda no estaba en construcción. El suceso ha conmocionado a la localidad de la Vega.

El suceso se ha producido a las 17.11 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido el aviso de un familiar que alertaba del derrumbe de un muro de metro y medio en un edificio de dos plantas y que una menor de dos años de edad había quedado atrapada.

En el lugar han intervenido efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y también se ha avisado a Bomberos de La Carlota, aunque finalmente no han tenido que intervenir en el siniestro. Según fuentes de los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, la víctima ha fallecido en el lugar del siniestro.