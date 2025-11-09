Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam

El profesor cordobés Juan Manuel Serradilla, que estaba ingresado en Vietnam desde el pasado mes de septiembre, ha fallecido como consecuencia de una pancreatitis aguda. Tras varios días en cuidados paliativos, el representante de la familia, Fernando Béjar, ha confirmado el fallecimiento del profesor ... a sus 77 años.

Juan Manuel Serradilla, residente en Santander, se encontraba en Vietnam realizando un viaje de turismo en grupo organizado por la Comunidad de Madrid cuando fue hospitalizado en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital, debido a las graves complicaciones derivadas de dicha pancreatitis.

La familia de Juan Manuel Serradilla, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (ETSIAM) de la Universidad de Córdoba, hizo durante estos últimos meses un llamamiento público a través de redes sociales -en concreto de la web gofundme.com- para recaudar fondos con el fin de repatriar al docente desde Vietnam.

La campaña logró recaudar más de 160.000 euros para repatriar a Juan Manuel hasta Córdoba. La familia había encontrado por fin una empresa que podría realizar el traslado en avión ambulancia manteniendo la terapia de diálisis continua (CRRT) durante el vuelo», un traslado cuyo coste total ascendía hasta los 335.000 euros. Finalmente, las complicaciones del estado de salud del profesor imposibilitaron el regreso.