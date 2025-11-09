Suscríbete a
Muere una persona en el incendio de una casa en Dos Hermanas

obituario

Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam

El que fue docente de la UCO llevaba dos meses ingresado por una pancreatitis aguda

La familia del profesor cordobés ingresado en Vietnam necesitan aún casi 200.000 euros para lograr su repatriación

El profesor Juanma Serradilla junto a su hija Sara
El profesor Juanma Serradilla junto a su hija Sara ABC

ABC Córdoba

Córdoba

El profesor cordobés Juan Manuel Serradilla, que estaba ingresado en Vietnam desde el pasado mes de septiembre, ha fallecido como consecuencia de una pancreatitis aguda. Tras varios días en cuidados paliativos, el representante de la familia, Fernando Béjar, ha confirmado el fallecimiento del profesor ... a sus 77 años.

