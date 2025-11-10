Suscríbete a
Muere José Manuel Cuenca Toribio, figura clave entre los historiadores de Córdoba

El fallecimiento se ha producido este lunes en la capital, donde residía desde hace más de medio siglo

Cuenca Toribio: «Hoy se puede ser conservador sin ser religioso o tener un sentimiento nacional exaltado»

José Manuel Cuenca Toribio: «Los tiempos de esperanza ya quedaron atrás»

Cuenca Toribiio, durnte una entrevista concedida a ABC Cordoba
ABC Córdoba

Córdoba

El historiador Cuenca Toribio, uno de los más respetados historiadores que ha tenido Córdoba en las últimas décadas, ha fallecido este lunes a la edad de 86 años, según ha podido confirmar este periódico. Nacido en Sevilla pero afincado en la ciudad desde hace ... décadas, pasó más de medio siglo en la capital ligado a la Facultad de Filosofía y Letras, donde llegó a ser décano durante más de una década. Previamente a arribar a nuestra ciudad, perteneció a las Universidades de Barcelona y Valencia.

