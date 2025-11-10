Muere José Manuel Cuenca Toribio, figura clave entre los historiadores de Córdoba

El historiador Cuenca Toribio, uno de los más respetados historiadores que ha tenido Córdoba en las últimas décadas, ha fallecido este lunes a la edad de 86 años, según ha podido confirmar este periódico. Nacido en Sevilla pero afincado en la ciudad desde hace ... décadas, pasó más de medio siglo en la capital ligado a la Facultad de Filosofía y Letras, donde llegó a ser décano durante más de una década. Previamente a arribar a nuestra ciudad, perteneció a las Universidades de Barcelona y Valencia.

Deja como legado una produción literaria enorme que tuvo como eje la historia de España o Andalucía. Entre sus obras destacadas, están 'Historia General de Andalucía', 'Historia de la Segunda Guerra Mundial', o 'Teorias de Andalucía'. Entre las numerosas distinciones que obtuvo, brilla con luz propia el premio Nacional de Historia. Lo ganó en dos ocasiones: a título colectivo en 1981 y de forma individual en 1982, con el trabajo. 'Andalucía. Historia de un pueblo'.

Su figura ha dejado también huella en la Real Academia de Córdoba, a la que perteneció durante más de cuatro décadas. Tuvo también una larga carrera de articulista. Entre los medios con lo que colaboró, apareció en numerosas ocasiones en las páginas tanto con ABC -hace unos días nuestro medio publicaba una Tercera suya- como ABC Córdoba.