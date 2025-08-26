Muere un hombre de 78 años tras desvanece al volante camino de Almódovar del Río y sufrir una salida de vía

Nuevo trágico suceso en las carreteras cordobesas, después de que este mismo sábado un choque frontal de dos turismos en Fernán Núñez dejara un muerto. Este martes, ha fallecido un varón de 78 años de edad tras desvanecerse cuando iba conduciendo su automóvil, en dirección a Almodóvar del Río. Dicho desvanecimiento provocó que se saliera de la vía. En el siniestro, ha perdido la vida.

En el vehículo, también viajaban su mujer y su nieta, que resultaron ilesas. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, que está encargada de la investigación del suceso, el siniestro ha tenido lugar sobre las 13.30 horas.

La salida de vía se ha producido en el kilómetro número 10 de la carretera que une Almodóvar con Córdoba, en el término municipal de la capital.

A la zona del accidente se han trasladado de inmediato los agentes de la Benemérita de Tráfico y los facultativos sanitarios, que sólo han podido confirmar el fallecimiento del conductor del automóvil.