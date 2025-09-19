Muere el empresario cordobés Antonio Carrión Fernández

El empresario cordobés Antonio Carrión Fernández ha fallecido este viernes en Córdoba a los 80 años de edad. Carrión seguía liderando un potente grupo empresarial con firmas como Construalia y Eurogrúas, Conducciones y Vías, entre otras, y con una cartera de trbajo amplia por todo el país.

Grupo Carrión Fernández opera desde hace más de 50 años en sectores como la construcción (obra civil), promoción (viviendas), desarrollo y gestión de suelos, hincas de tuberías, ingeniería de elevación de grandes cargas, organización de eventos y explotaciones agrícolas y ganaderas. También es propietario de la Hacienda de la Albaida.

La presidenta de la patronal de la construcción de Córdoba (Construcor), María Dolores Jiménez, ha señalado que «nos deja un empresario ejemplar, con una trayectoria brillante y llena de esfuerzo, que generó oportunidades y empleo para muchos». A ello ha agregado que «por encima de todo, nos deja una persona buena, cercana, un compañero con el que siempre se aprendía y con el que todo resultaba más fácil y positivo».

