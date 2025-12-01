Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Liberan a 14 víctimas de una red de explotación laboral en Marchena: dos denuncian violaciones

Accidente Córdoba

Muere el conductor de un turismo tras chocar con un autobús turístico y caer por un desnivel en la N-432 de Córdoba

Otras dos personas han resultado heridas en el siniestro, ocurrido a primera hora de la mañana en la entrada de la barriada de Santa Cruz

Un autobús de Aucorsa provoca un accidente en las Ollerías al chocar con un coche y una moto

Muere el conductor de un turismo tras chocar con un autobús turístico y caer por un desnivel en la N-432 de Córdoba
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una persona ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico entre un coche y un autobús turístico a la entrada de la barriada periférica de Santa Cruz (N-432), en Córdoba capital, según han confirmado ... fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app