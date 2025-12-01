Muere el conductor de un turismo tras chocar con un autobús turístico y caer por un desnivel en la N-432 de Córdoba

Una persona ha fallecido y otras dos personas han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico entre un coche y un autobús turístico a la entrada de la barriada periférica de Santa Cruz (N-432), en Córdoba capital, según han confirmado ... fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

El suceso ha tenido lugar a las 9.15 horas. Por circunstancias que se desconocen, los dos vehículos han colisionado y el turismo ha caído por un desnivel.

El conductor del turismo ha quedado atrapado en el coche, si bien cuando ha sido rescatado ya había fallecido, según fuentes policiales. Los otros dos ocupantes del coche han resultado heridos de gravedad y han sido trasladados al Hospital Reina Sofía.

