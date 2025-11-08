Muere Antonio Pérez, alma de la emblemática taberna 'El Abuelo' en Córdoba

Las tabernas más tradicionales de Córdoba visten este sábado de luto. Antonio Pérez 'El Abuelo', responsable muchos años de la taberna El Abuelo, en pleno Centro de Córdoba, ha fallecido este sábado, tras una larga trayectoria de buen servicio en la gastronomía, el ... vino y la atención a los clientes.

Lo anunció otro establecimiento histórico, Casa Pepe de la Judería, y lo confirmó su propia familia. «Un tabernero de los de verdad, que ha cuidado esa forma de entender la taberna auténtica, cercana y viva», según la definición del establecimiento. Se trata de una de las catorce que en la ciudad disfrutan del título de Taberna Histórica.

El origen del establecimiento está en el bar Benavides, en el barrio de Cañero, y lo fundó Eduardo Pérez, padre de Antonio Pérez, que en 1978 buscó su sitio junto a la iglesia de San Miguel y a pocos metros de la esquina de San Zoilo. Allí conocieron muchos cordobeses de todas partes su gusto por la cocina tradicional y la buena atención.

En 2002 se mudó muy cerca, a la calle Cruz Conde, y en los últimos años se han ocupado del negocio los hijos, los mellizos Alejando y Marco Antonio Pérez Prados. En el nuevo emplazamiento han cultivado la misma esencia y han conservado la emblemática reproducción de 'La buenaventura' de Julio Romero de Torres.

Tradición

En este tiempo había cultivo el pescado, especialmente en bacalao, boquerones, rosada o cazón en adobo, con una buena receta para la fritura. También ha destacado en casquería, con lengua estofada, callos de ternera, asaduras al ajillo, criadillas y morcilla.

Singular es su oferta de vinos de la tierra, en unión con la Sociedad de Plateros, y con nombres tan míticos como Fino San Eloy, Fino Peseta y Fino Platino. Todo ello pervivirá en el recuerdo como legado del hostelero que acaba de marcharse.