Restauración

Muere Antonio Pérez, alma de la emblemática taberna 'El Abuelo' en Córdoba

Estuvo al frente de uno de los catorce establecimientos históricos de la ciudad

Taberna El Abuelo: pequeños placeres y tesoros en Córdoba

Interior de la taberna El Abuelo
Interior de la taberna El Abuelo Valerio Merino
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Las tabernas más tradicionales de Córdoba visten este sábado de luto. Antonio Pérez 'El Abuelo', responsable muchos años de la taberna El Abuelo, en pleno Centro de Córdoba, ha fallecido este sábado, tras una larga trayectoria de buen servicio en la gastronomía, el ... vino y la atención a los clientes.

