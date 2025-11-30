Muere el abuelo de la cantante cordobesa María José Llergo

Este fin de semana ha fallecido el abuelo de la cantante cordobesa María José Llergo, Pepe Sánchez Muñoz que fue una figura esencial en su vida personal y artística. El vínculo entre ambos ha sido decisivo en la construcción de su identidad musical, algo ... que la artista ha reconocido en numerosas ocasiones.
Hace una semana, la artista suspendió temporalmente sus próximos conciertos. Lo hizo a través de un mensaje muy personal publicado en sus redes sociales, donde explicó que atravesaba un momento familiar complicado y que necesita parar para acompañar a su abuelo, una figura clave en su vida y en su carrera musical.
La cantante, profundamente unida a sus raíces y a su familia, ya decía que su abuelo ha sido siempre el motor de su vocación: «Ya sabéis lo importante que es para mí, y que si él no hubiera sembrado la semilla del cante en mi voz, hoy no estaría cantándoos por aquí y por allá. Siento que debo acompañarlo en este momento como él me ha acompañado toda mi vida».
