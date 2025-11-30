Suscríbete a
Así son las luces de navidad de Sevilla: decoraciones gigantes y calles más bonitas

obituario

Muere el abuelo de la cantante cordobesa María José Llergo

Para la artista, ha sido un pilar fundamental de su arte y su inspiración musical

María José Llergo cancela sus próximos conciertos por este motivo: «No tengo mucha energía en estos momentos»

La cantante cordobesa María José Llergo junto a su abuelo Cope Pozoblanco
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Este fin de semana ha fallecido el abuelo de la cantante cordobesa María José Llergo, Pepe Sánchez Muñoz que fue una figura esencial en su vida personal y artística. El vínculo entre ambos ha sido decisivo en la construcción de su identidad musical, algo ... que la artista ha reconocido en numerosas ocasiones.

