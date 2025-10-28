Monturque se prepara para las XVII Jornadas Mundamortis: fechas y todo el programa de actividades

Monturque volverá a vestirse de historia y tradición del 29 de octubre al 2 de noviembre con la celebración de las XVII Jornadas Mundamortis, un evento en torno al patrimonio funerario romano. En esta edición, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Córdoba ... , se han programado más de 20 actividades pensadas para todos los públicos.

La programación comienza el miércoles 29 de octubre, con un taller infantil titulado 'Cementerio para los sentidos' en el Museo Histórico Local. Por la tarde, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá dos conferencias sobre la historia de Monturque y su vinculación con la antigua Munda, impartidas por Francisco Varo Montilla y Antonio Millán Doncel, con la participación de la artista británica Michelle Turton.

El jueves 30 de octubre, la jornada matinal repetirá el taller infantil, mientras que la tarde se inaugurará oficialmente con un acto institucional en el Mirador de los Paseíllos, donde se descubrirá un azulejo conmemorativo del Primer Premio Nacional de Cementerios. Más tarde, los visitantes podrán participar en el taller creativo 'Faroles de melón' en la plaza de la Constitución y disfrutar de la visita teatralizada 'Ecos de la historia', que recorrerá el Cementerio de San Rafael, las Cisternas Romanas y el Mirador de los Paseíllos.

Música, misterio y gastronomía

El viernes 31 de octubre tendrá un matiz especial con la emisión en directo del programa Hoy por hoy Lucena desde las Cisternas Romanas. Por la tarde, la Casa de la Juventud acogerá la conferencia-experiencia 'Misterios de la provincia de Córdoba', a cargo de Enrique Romero de Rutas Misteriosas, seguida del concierto 'In Aeternum', un recital a la luz de las velas protagonizado por Eva Calero y Daniel Serrano al violín y Antonio José Henares al piano.

El sábado 1 de noviembre se centrará en la divulgación histórica y la música, con actividades como la conferencia 'Enigmas y tradiciones funerarias' que irá acompañada de una experimentación; la conferencia 'Pasaje de la Historia, de camposanto a yacimiento arqueológico: la historia del cementerio de Monturque y el hallazgo de las Cisternas Romanas'. La jornada culminará con la solemne eucaristía del Día de Todos los Santos, la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la recreación histórica 'Funus. Morir en la antigua Roma'.

El domingo 2 de noviembre, los visitantes podrán repetir el 'Pasaje de la Historia' y participar en el Concurso Provincial de Gachas, además de asistir a la presentación del libro 'Desde las cuatro esquinas. Historias de la Biomba', de Eustasio Moreno Rodríguez.

Actividades paralelas y visitas abiertas

Durante viernes y sábado, la Casa Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno abrirá sus puertas para jornadas de convivencia, exposiciones de manualidades y muestras cofrades, ofreciendo comida y bebida a precios populares.

Información y reservas

Las actividades con aforo limitado requieren inscripción previa a través de la web de Turismo de Monturque o contactando con turismo@monturque.es. También se puede contactar por WhatsApp al número 667 507 920. La entrada a las actividades tiene un precio simbólico de 2 euros.