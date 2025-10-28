Suscríbete a
Monturque se prepara para las XVII Jornadas Mundamortis: fechas y todo el programa de actividades

Talleres, conciertos, visitas teatralizadas y experiencias protagonizan esta nueva edición de la cita en torno al patrimonio funerario romano

Una de las actividades de Mundamortis celebrada el año pasado
ABC Córdoba

Córdoba

Monturque volverá a vestirse de historia y tradición del 29 de octubre al 2 de noviembre con la celebración de las XVII Jornadas Mundamortis, un evento en torno al patrimonio funerario romano. En esta edición, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Córdoba ... , se han programado más de 20 actividades pensadas para todos los públicos.

