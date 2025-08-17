Montoro registra la máxima temperatura en toda España este sábado con 44,7 grados

El municipio de Montoro (Córdoba) ha registrado este sábado temperatura más alta de España, alcanzando los 44,7 grados, en el contexto de una nueva jornada de ola de calor que afecta a gran parte de España desde el pasado 3 de agosto.

En concreto, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, la temperatura de 44,7 grados ha sido registrada en el citado municipio a las 18,00 horas. Además, otros cinco puntos de Andalucía figuran entre los diez lugares más calurosos de España durante esta jornada.

En la provincia de Córdoba, La Rambla ha alcanzado los 44°C a las 17,00 horas. Por su parte, el la estación de Córdoba Aeropuerto ha registrado 43,9°C a las 17,50 horas. La última de las localidades andaluzas entre las diez con la temperatura más alta de España ha sido Fuente Palmera donde el termómetro marcaba 43,8 grados a las 18,10 horas.

También la provincia sevillana, Fuentes de Andalucía ha llegado rozar los 44,4 grados a las 16,20 horas, situándose en el tercer puesto a nivel nacional, una máxima que casi alcanza el municipio también sevillano de Carmona, que ha registrado los 44,2ºC a las 17,10 horas.