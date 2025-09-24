La historia vuelve a Montilla: Carla Montero, Alicia Vallina y Calvo Poyato protagonizan la V Jornada de Novela Histórica

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado la quinta edición de las Jornadas de Novela Histórica. Se celebrará en el centro cultural Alcalde Antonio Carpio y tendrá lugar los próximos días 6 y 7 de octubre. Esta nueva edición contará con autores muy reconocidos en el panorama literario.

En el acto han tenido participación la delegada de Cultura, Soledad Raya, y el historiador y escritor José Calvo Poyato, coordinador del ciclo. La delegada ha destacado la consolidación de estas jornadas, que se han convertido en una cita habitual dentro de la programación cultural. Mientras que el historiador ha resaltado la excelente acogida del público montillano en cada convocatoria.

La programación comenzará el día 6 de octubre a las 19:00 horas con la inauguración oficial y la conferencia de la escritora Carla Montero, autora de 'El viñedo de la luna', y que abordará 'El expolio nazi del vino en la Francia ocupada'. A las 20:15, la escritora e historiadora Alicia Vallina presentará 'Historia de mujeres extraordinarias', basada en su obra 'Únicas', donde rescata figuras femeninas que dejaron huella en la historia pese a haber sido silenciadas.

El segundo y último día de estas jornadas, será el turno del historiador y novelista montillano José Calvo Poyato. Este expondrá sobre 'El tiempo en que éramos dueños del mundo', inspirada en su novela 'Dueños del mundo', centrada en la España de Felipe II y el auge de la monarquía hispánica. Todas estas conferencias contarán con coloquios abiertos al público, para así favorecer al diálogo con los autores.

Estas jornadas permitirán al público compartir con los autores conferencias que ayudarán a la formación y a la promoción de la literatura como una herramienta de conocimiento y reflexión.

