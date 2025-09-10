El mirador de Córdoba desde el que puedes ver tierras de cinco provincias andaluzas

Vistas desde El Picacho, en la Sierra de Cabra

Aunque geográficamente parezca imposible, hay un punto de Andalucía en el que se pueden divisar tierras de cinco provincias distintas. Y ese preciado punto en el mapa está situado en la provincia de Córdoba. Concretamente, en el municipio de Cabra, en pleno corazón de la Subbética.

Se trata de El Picacho, que tiene una altura de 1.217 metros sobre el nivel del mar, y en cuya cima se eleva el santuario de María Santísima de la Sierra, patrona de Cabra. Allí está el balcón natural para mirar gran parte de Andalucía.

El Picacho de Cabra ofrece unas vistas únicas a tres unidades morfoestructurales como son: Sierra Morena, la Cuenca del Guadalquivir y la Cordillera Bética. Su espectacular mirador recibe el nombre de 'Balcón de Andalucía', pues desde él se pueden divisar tierras de cinco provincias andaluzas.

Noticia Relacionada Miles de personas acompañan a la Virgen de la Sierra de Cabra en su tradicional 'Bajá' Felipe Osuna El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, preside la misa oficial previa a la salida de las andas del santuario entre los vítores y la emoción

Quienes suben hasta allí pueden admirar tierras de las provincias de Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga y Jaén, y eso se debe al lugar que ocupa, y que tiene cercanía con todos estos lugares. La altura proporciona el lugar en el que tener un amplio paisaje.

Mencionado por Cervantes

Está rodeado de un entorno de gran diversidad geológica referente del típico paisaje rocoso, como así evidencia la presencia del surcos de Los Lanchares y las agrestes calizas que se elevan sobre valles, como el poljé de La Nava.

En la falda del Picacho se encuentra la Sima de Cabra, una cueva de 20 metros de diámetro que profundiza hasta 116 metros en las entrañas de la tierra, famosa desde antaño por su presencia en El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra.