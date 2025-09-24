Uno de los mercados medievales más esperados llega a este pueblo de Córdoba este fin de semana: atracciones, vuelo de aves y pasacalles

Una localidad cordobesa se prepara para viajar al pasado con la celebración de su esperado mercado medieval, que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de septiembre. Durante tres jornadas, el casco histórico del municipio cordobés se llenará de color, música, espectáculos y actividades para toda la familia, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia única que los transportará a la Edad Media.

Será en Hornachuelos donde la cita contará con puestos de artesanía, atracciones infantiles, juegos lúdicos, exhibiciones de cetrería, teatro medieval, títeres, magia, pasacalles y la animación de músicos y bailarinas del vientre. Además, el castillo abrirá sus puertas de forma gratuita en distintos horarios para que el público pueda descubrir su patrimonio histórico.

El festival estaba previsto para mediados del pasado mes de abril por culpa de la lluvia, pero se aplazó finalmente hasta septiembre. La programación comenzará el viernes 26 por la mañana, con actividades escolares, vuelos de aves rapaces, canta juegos y pinta caras. Por la tarde, el mercado abrirá de nuevo con teatro medieval, exhibiciones de cetrería, espectáculos de magia y visitas al Castillo.

El sábado se vivirá una jornada intensa, con apertura del mercado desde la mañana, teatro, títeres, música en directo y animación itinerante. La tarde culminará con un espectáculo de fuego y la tradicional despedida de la bailarina del vientre.

El domingo cerrará el evento con pasacalles de bufones y juglares, representaciones teatrales y el vuelo de aves rapaces, que volverá a cautivar al público. La clausura oficial tendrá lugar al caer la tarde, con un gran pasacalles de despedida.

Con esta amplia oferta de actividades, el mercado medieval de Hornachuelos 2025 se consolida como «una de las citas culturales y festivas más esperadas de la comarca, convirtiéndose en un plan imprescindible para el último fin de semana de septiembre».

