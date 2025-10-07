Medina Azahara viaja al origen de la ciudad califal a través de sus primeras excavaciones

La exposición ha sido inaugurada por Aurora Villalobos, directora general de Museos y Conjuntos Culturales, quien ha destacado que «Madinat al-Zahra es la que conocemos hoy gracias a las investigaciones arqueológicas realizadas, que han guiado los trabajos de excavación, conservación y puesta en valor».
El recorrido expositivo muestra la evolución del sitio desde los primeros trabajos iniciados en 1911 hasta 1982, año en que las excavaciones se interrumpieron con la llegada del Estado de las Autonomías. A través de textos explicativos y fotografías históricas -muchas de ellas nunca antes expuestas-, el visitante podrá conocer cómo fueron exhumados los principales edificios del alcázar y cómo se presentaban antes de las restauraciones más recientes.
Legado
Estas imágenes, acompañadas de documentos y testimonios, reconstruyen la historia del descubrimiento y la consolidación de Madinat al-Zahra, ayudando a entender la imagen actual del conjunto y su papel fundamental en el conocimiento del esplendor de al-Andalus.
La exposición también rinde homenaje a los profesionales que dedicaron su vida al yacimiento -arquitectos, historiadores, arabistas y restauradores-, cuyo legado sigue vivo en el trabajo diario del equipo del Conjunto Arqueológico, hoy considerado uno de los principales referentes en investigación, conservación y gestión del patrimonio histórico.
