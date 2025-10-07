Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Al menos dos desaparecidos y tres obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

Exposición

Medina Azahara viaja al origen de la ciudad califal a través de sus primeras excavaciones

El conjunto arqueológico inaugura una muestra que recorre 70 años de historia -de 1911 a 1982- con imágenes inéditas que muestran cómo se descubrió y conservó uno de los mayores tesoros de al-Andalus

Los proyectos pendientes en los monumentos de Córdoba en auge: de de Medina Azahara al centro de visitas de la Sinagoga

Piezas expuestas en Medina Azahara
Piezas expuestas en Medina Azahara Ángel Rodríguez

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La evolución del yacimiento desde las primeras excavaciones a comienzos del siglo XX hasta los años ochenta es la protagonista de la nueva exposición temporal 'La memoria revelada de Madinat al-Zahra (1911-1982)', que acaba de abrir sus puertas en el Conjunto Arqueológico de ... Madinat al-Zahra. La muestra propone un recorrido de setenta años que ilustra los inicios y la primera expansión del emblemático sitio arqueológico, con una cuidada selección de imágenes inéditas que ofrecen una mirada única sobre las antiguas excavaciones en la que fuera capital califal.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app