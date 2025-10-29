Medina Azahara, Carmen Avilés, Juan José Aguirre y los Bomberos reciben las medallas de Córdoba

El esfuerzo en el deporte, la creatividad continuada durante décadas, el servicio desinteresado a los más pobres de la tierra y labor decidida en la situación de emergencia más delicada en los últimos años han sido los méritos con los que el Ayuntamiento de Córdoba ... ha entregado este miércoles su distinciones honoríficas.

Ha sido en un solemne acto presidido por el alcalde, José María Bellido, que entregó las medallas de la ciudad de Córdoba al grupo de rock Medina Azahara y a la atleta Carmen Avilés, y las medallas a los Bomberos y al obispo de Bangassou, Juan José Aguirre.

Juan José Aguirre Muñoz (Córdoba, 1954) es un misionero comboniano que desde su ordenación en 1980 partió a la ayuda de los más pobres. Desde 1980 trabaja en Bangassou, en la República Centroafricana, de la que es obispo desde 1999. En este tiempo ha sacado adelante, también con colaboración desde su ciudad, colegios, institutos, hospitales y orfanatos para una tierra más que necesitada, castigada por el hambre y también por la violencia.

«Siempre he dicho que soy la vanguardia de la Iglesia allí y Córdoba es mi retaguardia. Sin la ayuda de la ciudad no habrían podido salir adelante muchos de los proyectos«, ha dicho. Ha insistido en la educación como motor fundamental para que los jóvenes sigan un buen camino y no terminen en las guerrillas.

El servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Córdoba reúne una larga trayectoria de servicio a la ciudad en pequeñas y grandes emergencias, pero Córdoba les reconoce el mérito de la rápida actuación en el incendio de la Mezquita-Catedral.

El conocimiento que los profesionales tenían de las cubiertas del monumento permitió que pudieran acudir con celeridad a la zona en que se había declarado el fuego y saber qué zonas estaban afectadas y cómo había que actuar. Su determinación para abrir un butrón por el que actuar fue clave para que las llamas no se extendieran a otras zonas de la Mezquita-Catedral.

Su jefe, Daniel Muñoz, ha asegurado que el galardón les compromete «a trabajar con la misma entrega y vocación». «Ser bombero significa estar siempre dispuesto a actuar cuando otros más lo necesiten, y eso sólo es posible en comunidad», ha manifestado el responsable sobre su trabajo.

Medina Azahara ha recibido la medalla de Córdoba por una trayectoria larga en la que siempre han llevado el nombre de la ciudad, muchas veces de forma explícita en sus canciones. Su trabajo se ha volcado en 24 discos de estudio y cinco en directo que han convertido canciones como 'Paseando por la Mezquita' o 'Todo tiene su fin' en himnos para muchos amantes de la música en toda España.

Los miembros del grupo, con Manuel Martínez a la cabeza, han recordado cómo han llevado el nombre de la ciudad por bandera en todas sus giras y han agradecido a sus familias la comprensión con la dureza de su trabajo.

Lo contrario a la larga trayectoria representa Carmen Avilés (Córdoba, 2002), una velocista que se ha consagrado como una de las mejores de su generación, con medallas de plata y bronce en campeonatos de Europa, y que tiene además el récord de España en relevos 4x100.

«Hoy puedo decir que soy de Córdoba», ha proclamado, muy emocionada, tras recordar cómo había vivido desde niña todas las fiestas de la ciudad. «Sólo necesitamos creer en nosotros mismos e invertir en el futuro», aseguró en sus palabras.

En sus palabras finales, el alcalde ha elogiado a los premiados: «Representan los valores por los que merece la pena luchar y que nos sirven de ejemplo para seguir creciendo y apostando por una Córdoba más humana, más amable, de la que todos formamos parte y en la que nadie debe quedarse atrás».

Ha ensalzado el trabajo de los Bomberos en dos puntos concretos: la ayuda a los damnificados por la dana de Valencia, de la que ayer se cumplía un año, y también el incendio de la Mezquita-Catedral: «Quienes estuvimos ahí, quienes acudimos con el corazón en vilo pudimos comprobar, pocos instantes después, que nuestros bomberos estaban trabajando perfectamente coordinados y que, pocas horas después, el alma de Córdoba se había salvado».

De Medina Azahara ha dicho que «es sinónimo de identidad cordobesa por los cuatro costados, con un estilo propio que ha trascendido fronteras», y una música que seguirá sonando después de que la ya es su última gira.

Elogió a Monseñor Aguirre «por su basada en hechos, no en palabras; por su compromiso verdadero que nos ha hecho formar parte e implicarnos con la lucha contra la desigualdad». Por eso la medalla de Córdoba es «con cariño y admiración».

La medalla de Carmen Avilés llega por «trabajo duro, constancia y sacrificio», que la han llevado a un lugar desde el que será una de las protagonistas «del futuro de la ciudad». «Confianza, implicación, ayuda a los demás, esfuerzo, talento y orgullo de ser y sentirse cordobés. Estos son los adjetivos que representan a todos los premiados», ha rematado.