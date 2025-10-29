Suscríbete a
Ayuntamiento

Medina Azahara, Carmen Avilés, Juan José Aguirre y los Bomberos reciben las medallas de Córdoba

El alcalde destaca su contribución para «crear una ciudad más amable en la que nadie se queda atrás»

Juan José Aguirre Muñoz: «Mi vida es para los demás»

Medina Azahara anuncia su gira de despedida tras 45 años de rock desde Córdoba

Juan José Aguirre, Carmen Avilés, los miembros de Medina Azahara y el jefe de Bomberos, con sus distinciones
Juan José Aguirre, Carmen Avilés, los miembros de Medina Azahara y el jefe de Bomberos, con sus distinciones Valerio Merino
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

El esfuerzo en el deporte, la creatividad continuada durante décadas, el servicio desinteresado a los más pobres de la tierra y labor decidida en la situación de emergencia más delicada en los últimos años han sido los méritos con los que el Ayuntamiento de Córdoba ... ha entregado este miércoles su distinciones honoríficas.

