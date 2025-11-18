Suscríbete a
ABC Premium

atletismo

La Media Maratón de Córdoba 2025 llega con 7.687 participantes, cifra récord

La cita tendrá lugar el domingo 30 de noviembre y recorrerá un año más los lugares más emblemáticos de la ciudad

Media Maratón de Córdoba 2025: recorrido, horarios y todo lo que debes saber

Presentación de la Media Maratón de Córdoba 2025 en Caballerizas Reales
Presentación de la Media Maratón de Córdoba 2025 en Caballerizas Reales Valerio merino

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo domingo 30 de noviembre se diputará la Media Maratón de Córdoba 2025 con récord de participación. Hasta 7.687 corredores están llamados a recorrer las calles de la ciudad un año más, pasando por los lugares más emblemáticos hasta completar los 21 ... kilómetros que exige la prueba reina del atletismo cordobés.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app