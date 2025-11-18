La Media Maratón de Córdoba 2025 llega con 7.687 participantes, cifra récord

El próximo domingo 30 de noviembre se diputará la Media Maratón de Córdoba 2025 con récord de participación. Hasta 7.687 corredores están llamados a recorrer las calles de la ciudad un año más, pasando por los lugares más emblemáticos hasta completar los 21 ... kilómetros que exige la prueba reina del atletismo cordobés.

La prueba se ha presentado en las Caballerizas Reales este martes y el Ayuntamiento ha confirmado la participación de cerca de 7.700 participantes, que es una cifra récord. Esta cifra supone un incremento respecto a las 6.000 personas que tomaron la salida el año pasado y todo un récord para la Media Maratón que ha ganado peso con cada edición disputada.

Una de las noticias más destacadas sobre esta prueba es la inclusión en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), tal y como ha destacado el alcalde, José María Bellido, en la puesta de largo de esta prueba. El regidor ha resaltado que es una cita de referencia en España y 4.715 vienen de fuera de Córdoba. Además, este año se realizará la Feria del Corredor durante los días 27 y 28 de noviembre, jornadas donde se realizarán actividades previas, pendientes aún de confirmación, y la habitual charla informativa para todos los atletas en cuestión de alimentación y preparación para la carrera.

En este año, se repetirá el mismo recorrido y los 21 kilómetros comenzarán a las 10.00 horas, como es habitual, en la Avenida de Vallellano. La llegada será en la Puerta del Puente como viene siendo habitual en las últimas ediciones. Es el escenario idílico para los participantes que pisarán uno de los cuatro Patrimonios de la Humanidad de la ciudad.

Para el día de la prueba, los corredores dispondrán de una camiseta sublimada, avituallamientos en el transcurso de la competición e incluso liebres con diferentes ritmos de carrera. También estará disponible un servicio de WC en salida y meta, servicio de duchas y una atención de ambulancia durante la carrera, junto a la existencia de puestos de fisioterapia al finalizar la media maratón. Como obsequio, todos los participantes dispondrán de video y fotografía en meta, una medalla grabada e incluso un diploma conmemorativo.