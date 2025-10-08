Suscríbete a
El mayor Festival de Juegos llega a Córdoba este fin de semana con entrada gratuita

La Diputación acoge torneos, autores internacionales y una versión gigante de Room 25

Los juegos de mesa más vendidos: clásicos que nunca fallan y novedades que arrasan

Una familia en una de las ediciones del Festival Internacional de Juegos de Córdoba
Una familia en una de las ediciones del Festival Internacional de Juegos de Córdoba V.M.

ABC Córdoba

Córdoba

Córdoba se prepara para acoger del 10 al 13 de octubre la vigésima edición del Festival Internacional de Juegos de Mesa, organizado por la Asociación Cultural Jugamos Tod@s, en colaboración con la Diputación de Córdoba y su Delegación de Juventud. El evento, de ... acceso gratuito, se celebrará en el Palacio de la Merced, que para esta edición ha instalado una gran carpa para ampliar los espacios de juego y actividades.

