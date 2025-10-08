El mayor Festival de Juegos llega a Córdoba este fin de semana con entrada gratuita

Córdoba se prepara para acoger del 10 al 13 de octubre la vigésima edición del Festival Internacional de Juegos de Mesa, organizado por la Asociación Cultural Jugamos Tod@s, en colaboración con la Diputación de Córdoba y su Delegación de Juventud. El evento, de ... acceso gratuito, se celebrará en el Palacio de la Merced, que para esta edición ha instalado una gran carpa para ampliar los espacios de juego y actividades.

Con más de 12.000 asistentes cada año, el festival se ha consolidado como la mayor cita de juegos de mesa de España y el Sur de Europa. En esta edición, serán 79 las empresas y editoriales españolas e internacionales las que participen. Durante estos cuatro días, los visitantes podrán jugar en torneos, partidas de rol y actividades con autores, además de asistir a sesiones de firmas y encuentros con creadores.

Entre los invitados internacionales destacan François Rouzé (Francia), autor de Room 25 y presentando su nuevo juego Asterix & Co., y Yohan Goh (Corea), coautor de Odín, ganador del As d'Or 2025. Además, participarán autores españoles como Gabriel Soriano (Las fauces del dragón), David GJ (Virus!), y el ilustrador Jorge Tabanera (Adamastor).

Las editoriales Asmodee, Mercurio, Devir, Maldito Games, Old Teddy's y Tranjis Games ofrecerán espacios de juego y presentarán sus novedades en distintos escenarios del Palacio de la Merced, incluyendo la gran carpa y el Patio Blanco. Además, se estrenará un juego conmemorativo del XX Festival, creado por el autor cordobés Jesús Torres Castro.

Fechas y horarios del festival Viernes 10 : 19.00 a 1.00 horas

Sábado 11 : 11.00 a 1.00 horas

Domingo 12 : 12.00 a 1.00 (con ceremonia de Premios de 11.00 a 12.00)

Lunes 13: 11.00 a 19.00

Entre los atractivos destacados, los visitantes podrán disfrutar de una versión gigante del juego Room 25, en la que las personas serán los propios peones del laberinto, así como participar en el Espacio de Creación, donde autores podrán mostrar sus prototipos al público y establecer contactos con editoriales.