La mayor exposición de clicks llega a este centro comercial de Córdoba

Este sábado 1 de noviembre, el Centro Comercial La Sierra de Córdoba se convierte en el punto de encuentro para los amantes de los clicks de Playmobil. La mayor exposición de clicks de la ciudad llega acompañada de un mercadillo especial y actividades temáticas ... de Halloween, ofreciendo diversión para grandes y pequeños durante toda la jornada.

El evento tendrá lugar de 10:00 a 21:00 horas, y permitirá a los visitantes disfrutar de dioramas detallados, figuras coleccionables y escenas únicas creadas por expertos y aficionados. Los asistentes también podrán comprar piezas exclusivas en el mercadillo, ideal para ampliar colecciones o descubrir nuevos sets.

Planes de Halloween y actividades familiares

Además de la exposición, La Sierra propone un programa de actividades especiales para Halloween, combinando entretenimiento y creatividad. Los más pequeños podrán participar en talleres, juegos y actividades interactivas relacionadas con sus personajes favoritos, mientras los adultos exploran la exposición y descubren piezas únicas que solo se ven en eventos como este.

«Es una ocasión única para ver clicks de todo tipo, desde los más clásicos hasta los más temáticos, y además disfrutar de un día en familia con toda la ambientación de Halloween», señalan los organizadores del centro comercial.

Una exposición para coleccionistas y curiosos

La exposición no solo está pensada para coleccionistas habituales: quienes nunca hayan entrado en el mundo de los clicks de Playmobil podrán apreciar la creatividad y el detalle de las escenas, aprender sobre la historia de estas figuras y, por supuesto, llevarse artículos exclusivos en el mercadillo.

Los visitantes podrán recorrer diferentes escenarios temáticos, fotografiar sus escenas favoritas y participar en concursos relacionados con estos juguetes clásicos.