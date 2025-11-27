Mariano Rajoy presenta su nuevo libro en Córdoba: «Sin independencia judicial la democracia pierde calidad»

Ha querido el destino (o la realidad) que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, emprenda la promoción de su último libro ('El arte de gobernar', editorial Almuzara) justo cuando uno de sus verdugos políticos en la moción de censura de 2018 entraba en ... prisión: José Luis Ávalos. Aquella sentencia de hace siete años del propio Rajoy en réplica al dirigente socialista: «Para dar lecciones, si no se dan las condiciones, lo mejor es callar»

Rajoy ha presentado este jueves en el Real Círculo de la Amistad ante un Salón del Liceo abarrotado (y parte del patio acristalado anexo) este ensayo que se nutre de «reflexiones» y «convicciones» tras 40 años de vida pública. «No es un tratado de política pero trata de política». Aforismos, como se ha encargado de recordar su editor y compañero en el Consejo de Ministros, Manuel Pimentel. Una especie de Rajoy en «píldoras de sabiduría», ha dicho el exministro de Trabajo.

Pero el exlíder del PP no ha querido entrar en una realidad política española que ha estallado este jueves con el ingreso en la cárcel de Soto del Real del exnúmero dos del PSOE de Pedro Sánchez y exministros de Transportes (junto a su asesor), y ha preferido jugar entrelíneas en sus palabras con mucha carga de ironía y galleguismo. Rajoy en estado puro.

El expresidente del Gobierno sí ha entrado en problemas actuales que vive España como los ataques a la Justicia. «Sin independencia judicial la democracia pierde calidad y no se sabe lo que puede suceder en un futuro» ha comentado a la par que ha subrayado la «anormalidad» de que «un gobierno no presente los presupuestos generales del Estado como recoge la Constitución». «Cuando no es capaz de hacerlo, debe dimitir y convocar elecciones», ha apostillado.

Ha tenido elogios para la figura del rey emérito don Juan Carlos y el papel actual del rey Felipe VI y parte de su discurso, no excesivamente largo y muy sujeto al guion del propio libro, sí ha pivotado sobre el populismo y los extremismos: «Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las democracias liberales y que ha llegado a España», ha significado Rajoy.

El exlíder de los populares ha señalado que «tan populista puede ser un millonario de Nueva York que un comunista español como un radical centroeuropeo» perfilando, sin alusiones directas, a los destinatarios de este llamamiento. «La extrema estupidez es compatible con estos extremismos». Sí ha insistido en la idea de «no confundir la democracia por votar, es mucho más».

Redes sociales y Rajoy

Mariano Rajoy, que ha citado como anécdota que su primer acto político en 1982 fue en la provincia de Córdoba (Fernán Núñez y La Rambla), ha parafraseado a Ortega para defender el valor de gestionar en política atendiendo a la realidad. «Toda realidad que se ignora acaba vengándose» y ha indicado que «gobernante no puede ser un doctrinario».

Ha dedicado también algunos minutos, en este sentido, a recordar las primeras medida que tuvo que acometer cuando llegó a la Moncloa en 2011 en plena crisis económica: el recorte del gasto público en 10.000 millones de euros, la subida de impuestos por valor de 6.000 millones y la nacionalización de parte del sistema financiero. «Fue impopular pero evitamos la quiebra de España».

Finalmente, el expresidente del Gobierno (2011-2018) hasta la moción de censura de Pedro Sánchez ha apostado por «regular las redes sociales y lo digital como en su día se reguló lo analógico» y ha cuestionado el sentido actual de las mismas donde «vale más la opinión de un energúmeno que la de un Premio Nobel».