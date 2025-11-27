Suscríbete a
Mariano Rajoy presenta su nuevo libro en Córdoba: «Sin independencia judicial la democracia pierde calidad»

El expresidente del Gobierno llena el Real Círculo de la Amistad y critica a los populismos y extremismos así como el carácter «doctrinario de los gobernantes»

El discurso de Ábalos en la moción de censura que hizo a Sánchez presidente: «Los españoles no podemos tolerar la corrupción»

Mariano Rajoy en el acto de Córdoba y sobreimpresionado en una pantalla durante la presentación de su libro
Mariano Rajoy en el acto de Córdoba y sobreimpresionado en una pantalla durante la presentación de su libro RAFAel Carmona
Francisco Poyato

Francisco Poyato

Córdoba

Ha querido el destino (o la realidad) que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, emprenda la promoción de su último libro ('El arte de gobernar', editorial Almuzara) justo cuando uno de sus verdugos políticos en la moción de censura de 2018 entraba en ... prisión: José Luis Ávalos. Aquella sentencia de hace siete años del propio Rajoy en réplica al dirigente socialista: «Para dar lecciones, si no se dan las condiciones, lo mejor es callar»

