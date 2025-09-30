María Jesús Montero recorta a Juanma Moreno de las fotos del acto de entrega de apartamentos a mayores en Córdoba

Foto de familia de los beneficiarios de los apartamentos entregados en Córdoba por Montero y Moreno

La entrega de 113 apartamentos para mayores este lunes en Córdoba por parte del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba -sus impulsores- se convirtió, además de un acto oficial para favorecer el acceso a la vivienda en un episodio de la precampaña electoral en Andalucía, como, por otro lado, viene siendo habitual en las últimas semanas cada vez que hay una convocatoria similar en algún punto del a región.

Aumentar la vivienda pública es nuestra gran prioridad. Hoy día de muchos nervios e ilusión para los inquilinos de los nuevos 113 hogares con alquiler asequible en Córdoba. Política útil al servicio de la gente. pic.twitter.com/IekZ4ruCvS — María Jesús Montero (@mjmonteroc) September 29, 2025

La presencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la sazón candidata del PSOE andaluz al a Junta y del propio Juanma Moreno, presidente andaluz y candidato del PP, dejó todos los ingredientes servidos para esa tensión soterrada de cara a los próximos comicios andaluces.

Tan es así, que Montero no tardó en su intervención oficial de lanzar reproches a la Junta de Andalucía por su inversión en este tipo de proyectos de vivienda, sacando pecho de la aportación estatal de 5 millones sobre 10,5 millones totales de los nuevos 113 apartamentos de Sama Naharro.

Al envite respondió Moreno que «lo importante es que vamos a dar las llaves de vuestro piso, da igual lo que paga uno, lo que pone el otro y el de más allá», lo que arrancó los aplausos de los asistentes, en su mayor parte personas de más de 65 años, amén de todos los cargos populares que acompañaban al presidente de la Junta.

¡Día feliz en Córdoba! Entregamos 113 llaves de viviendas en alquiler a precio asequible a personas mayores de 65 años. Una solución de vida para mejorar su bienestar.



Avances como éste en #Andalucía son lo que más nos importa.



¡Enhorabuena a todas ellas y a sus familias! pic.twitter.com/iqJB1yAE1m — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 29, 2025

Pero el juego político no acabó ahí. Horas después se trasladó a las propias redes sociales donde, curiosamente, la propia María Jesús Montero subía a su cuenta de X una serie de fotos sobre el acto de Córdoba en el que cortaba la presencia de Juanma Moreno (a su derecha, como se puede ver en el tuit insertado en esta información) en una de las instantáneas. «Aumentar la vivienda pública es nuestra gran prioridad. Hoy día de muchos nervios e ilusión para los inquilinos de los nuevos 113 hogares con alquiler asequible en Córdoba. Política útil al servicio de la gente», era el post de Montero acompañado de tres imágenes.

Sin embargo, un repaso por las redes sociales tanto de Moreno como de la propia Junta de Andalucía no ofrecen imágenes sin la vicepresidenta que está tanto en las fotos que sube el dirigente popular a su cuenta de X como en el propio video difundido por el Gobierno andaluz del acto de entrega de llaves a los beneficiarios de esta iniciativa.