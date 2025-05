María Jesús Montero «pone a punto» el PSOE en la Ejecutiva Regional de Córdoba

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha reunido este lunes con los ocho secretarios provinciales del partido en Andalucía antes de encabezar, en Córdoba, la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de la federación socialista andaluza para llevar a cabo una «puesta a punto» en el marco de un partido que «está en marcha».

Así lo ha trasladado la también vicepresidenta primera del Gobierno en una atención a medios en la capital cordobesa antes de dicha reunión de la Ejecutiva del PSOE-A, que se celebra una vez culminados, entre los pasados meses de marzo y abril, los congresos provinciales de las agrupaciones socialistas andaluzas que siguieron al cónclave regional que la formación celebró en febrero en Armilla (Granada), y que refrendó su liderazgo al frente de la formación.

María Jesús Montero ha aseverado que «el Partido Socialista de Andalucía está en marcha», y ello tras mantener el referido encuentro con los secretarios provinciales y antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) del PSOE-A.

Estas reuniones, según ha abundado la líder socialista, se celebran una vez terminados todos los procesos orgánicos y «para la puesta a punto» de todos los temas y materias que «afectan directamente a los ciudadanos», y por los que el PSOE-A «toma partido y posición».

La secretaria general de los socialistas andaluces ha destacado que, frente a ello, el PP «no tiene modelo» de España ni de Andalucía, y ha criticado cómo «se contradice permanentemente».

En ese punto, ha aludido al anuncio que ha realizado este lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acerca de la convocatoria de un congreso nacional de la formación a principios del próximo mes de julio, y ha comentado que «ya era hora de que el Partido Popular convoque un congreso».

«Sin modelo de España»

«Primero porque ojalá este sea una excusa para que puedan presentar al menos un documento que les oriente en el proyecto de país que persiguen», ha agregado Montero, quien ha denunciado que «el Partido Popular no tiene modelo de España, no tiene modelo de país, no tiene modelo en Andalucía, va en cada uno de los temas contradiciéndose respecto a posiciones anteriores y siendo incoherente en los planteamientos».

En este sentido, ha señalado las «contradicciones» del PP con motivo del decreto del Gobierno con medidas para paliar el impacto de los aranceles anunciados por Estados Unidos cuya convalidación rechazaron los diputados 'populares' la pasada semana en el Congreso, y ha puesto de manifiesto que no se puede entender que el PP «no haya votado a favor de proteger el campo, sobre todo el campo andaluz, de proteger nuestra industria, de proteger nuestro comercio».