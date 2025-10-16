Suscríbete a
Mirar y ver

Voluntad de paz

De la vecina Ucrania recibimos en Córdoba a numerosos desplazados. Pensamos que acabaría pronto y ahora parece inconcebible que no se detenga

Real Academia de Córdoba: sin sede (09/10/2025)

Imagen de destrucción tomada esta semana en Kostiantynivka, ciudad de Ucrania
María Amor Martín

Córdoba

La paz es un anhelo profundo del corazón humano. La vida necesita de ella para crecer, desde la paz estructural, externa, política, social, hasta la paz interior, íntima, silenciosa, de cada persona. La vida cesa en todos los sentidos y ámbitos, en un contexto de ... violencia. Las muertes son su peor consecuencia, pero también las heridas que no curan, el dolor que permanece, el miedo, la destrucción de ciudades, pueblos y hogares, y de los afanes, vínculos y afectos que en ellos se cultivan.

