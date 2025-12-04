La implantación de un centro auspiciado por Google de formación en IA en el Campus Córdoba FP y Empleo es una noticia esperanzadora y otro avance estratégico de enorme trascendencia, que sumar a la reactivación del aeropuerto y a la Base Logística del Ejército. Integrado ... en el nuevo Centro de Alto Rendimiento de IA e impulsado por el Grupo Solutia, nace con el objetivo de ser un referente a nivel mundial.

Córdoba para el mundo consigue serlo, como en otros momentos de su historia, cuando no se conforma, ni se achica, ni se acomoda —lo que tanto la merma—, sino que sueña a lo grande. Esta puede ser ocasión de convertirse en un foco de innovación, descentralizado y novedoso, que atraiga el talento de estudiantes y profesionales, por su formación tecnológica de élite y aplicada, bajo el paraguas de Google y alineada con las demandas reales del mercado laboral.

La IA supone un eslabón de progreso sin precedentes y los cambios siempre despiertan miedos y sospechas. Anclados en ellos, ningún invento, ninguna nueva idea, ningún descubrimiento —el fuego, la rueda, la luz eléctrica, la escritura, internet...— se hubiese logrado. Siempre hubo voces que advirtieron de que no éramos pájaros ni peces; sin embargo, volamos y nos sumergimos como ellos.

En un tiempo de transformación continua, veloz y tan radical como éste, se podría pensar que las distopías literarias y cinematográficas se van tornando realidad. Las visiones de Asimov, acerca de sociedades regidas por máquinas, regresan más vigentes que nunca. Los miedos de la humanidad ante la pérdida de control sobre sus propias criaturas y el mito de Frankenstein vuelven, como también la realidad simulada de 'Matrix' o el límie difuso entre lo humano y lo replicado de la película de Ridley Scott 'Blade Runner'.

Hace tiempo que, bajo los efectos de una ilusión comercial, los objetos comenzaron a proclamarse inteligentes. Fue el marketing —experto en poner atractivos nombres a las cosas— quien lo propuso: cerradura inteligente, teléfono inteligente, bombilla inteligente, reloj, cámara, termostato inteligentes. Pero este adjetivo no es intercambiable.

Porque, aunque el desvarío humano llega en ocasiones a hacernos dudar de nuestro preciado don, la inteligencia es patrimonio exclusivo de la mente y del corazón humano y no puede ser clonada ni equiparada por la tecnología de piel de silicio. La inteligencia artificial no es inteligencia, aunque sí tan artificial como una prótesis o un edulcorante. La IA no vive, no piensa, no siente, no tiene conciencia, ética ni identidad, no espera. Y esto, si bien, a veces, lo parece, nunca sucederá.

El mayor peligro no reside en ella, sino en la tentación de cederle nuestra memoria, nuestro pensamiento, nuestra creatividad, nuestro juicio crítico, nuestra libertad, confiando más en un algoritmo que en la propia inteligencia, hasta deshumanizarnos y diluir el valor sagrado de la dignidad de la persona en una dependencia ciega de la que es sólo una herramienta a su servicio.