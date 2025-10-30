Suscríbete a
mirar y ver

Don Juan en la Merced

En tiempos de pensamiento y hechos líquidos, la tradición se convierte no sólo en una necesidad de identidad y sentido, sino también en una proeza

Voluntad de paz

María Amor Martín

María Amor Martín

Noviembre es mes de sombra y recuerdo. El cambio de hora lo favorece, porque, dice Miguel Hernández, «temprano» madruga ya «la madrugada» y vuelve la memoria de aquellos en quienes «temprano levantó la muerte el vuelo», siempre pronta. Mes impar, de tradiciones y ... de fuerte fe en un futuro encuentro imperecedero.

