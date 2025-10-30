Noviembre es mes de sombra y recuerdo. El cambio de hora lo favorece, porque, dice Miguel Hernández, «temprano» madruga ya «la madrugada» y vuelve la memoria de aquellos en quienes «temprano levantó la muerte el vuelo», siempre pronta. Mes impar, de tradiciones y ... de fuerte fe en un futuro encuentro imperecedero.

Lo acompañan las castañas, las gachas, los crisantemos y las oraciones. Las castañas al calor de la lumbre, en la calle humo y aroma que hablan de otoño. Las gachas, leche, harina, limón, matalauva, anís y canela, memoria de la paciencia de una mano, que ya no está, mientras remueve el tiempo que se esfuma.

Con la vista puesta en la engañosa y colorida vestimenta de los crisantemos, suenan lentas y acompasadas las campanadas de noviembre, tiempo de lo eterno.

Como cada año, por la festividad de Todos los Santos, la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba 'Teatro Par' y la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba ponen en escena, la obra Don Juan Tenorio. En tiempos de pensamiento y hechos líquidos, de lo fugaz, lo inconsistente y lo efímero, la tradición —y su mantenimiento— se convierte no sólo en una necesidad de identidad y sentido, sino también en una proeza.

Esta iniciativa merece nuestra incondicional fidelidad, antídoto contra el prefabricado Halloween de calabazas plásticas, simulados muertos de rostros sangrientos, esqueletos fluorescentes y brujas horteras y sin poderes, una colonización aceptada y que invade lo nuestro sin reservas.

Que a Don Juan le fue concedida la inmortalidad, no cabe duda. Por ello es cierto lo que cuentan, siempre acude puntual a la cita si se le convoca. Impulsivo y de palabras desafiantes deja marcada huella: «Por dondequiera que fui,/la razón atropellé,/la virtud escarnecí/a la justicia burlé».

Su arrogancia nos incomoda, pero su arrepentimiento nos conmueve. Su altanera rebeldía se queja dolorida: «clamé al cielo y no me oyó;/ y pues sus puertas me cierra,/ de mis pasos en la tierra/ responda el cielo, no yo», y en su vulnerable incertidumbre asegura «que se aniquila/ el alma con el cuerpo cuando muere/ creí... mas hoy mi corazón vacila», ante quien tanto lo ama: «Doña Inés del alma mía».

Don Juan pisa el suelo del Palacio de la Merced estos días y se pasea por patios y estancias, convertidas en escenario de su extraviada vida y de su salvación. El honor y el desafío, un corazón amante que todo lo vence, el arrepentimiento y el perdón, la fe y la trascendencia.

Su genio creador, José Zorrilla, lo espera en el otro lado y recuerda que «solo en vida más pura/los justos comprenderán/que el amor salvó a don Juan/al pie de la sepultura». Bendito romanticismo capaz de sacarnos de nuestra acomodada vivencia y devolvernos el temblor de las grandes pasiones. Mientras, noviembre sigue su curso, con su pausada cadencia y la promesa intacta de eternidad.