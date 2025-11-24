Suscríbete a
Mar Rodríguez, periodista y escritora: «Santa Helena tuvo una vida de película, oro molido para una novela histórica»

La autora de 'El olivo de los Claudio' regresa a Roma para recrear la desconocida vida de la madre del emperador Constantino

Mar Rodríguez Vacas: «El amor es el motor del mundo y todo gira en torno a él»

Mar Rodríguez posa para ABC con su segunda novela
Mar Rodríguez posa para ABC con su segunda novela Valerio merino
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

La doctora en Periodismo Mar Rodríguez Vacas regresa al gran imperio de occidente en su segunda novela histórica, 'Helena, la luz de Roma', una obra editada por Almuzara en la que da vida a la madre del emperador Constantino y donde la autora reconstruye ... una época crucial en la que el paganismo milenario cedió ante el auge del cristianismo. A través de la mirada de su protagonista, Rodríguez invita a descubrir los complejos lazos familiares y políticos que marcaron un cambio trascendental para la humanidad.

