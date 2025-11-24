Mar Rodríguez, periodista y escritora: «Santa Helena tuvo una vida de película, oro molido para una novela histórica»

La doctora en Periodismo Mar Rodríguez Vacas regresa al gran imperio de occidente en su segunda novela histórica, 'Helena, la luz de Roma', una obra editada por Almuzara en la que da vida a la madre del emperador Constantino y donde la autora reconstruye ... una época crucial en la que el paganismo milenario cedió ante el auge del cristianismo. A través de la mirada de su protagonista, Rodríguez invita a descubrir los complejos lazos familiares y políticos que marcaron un cambio trascendental para la humanidad.

-¿Qué le atrajo de la figura de Santa Helena para convertirla en protagonista de su segunda novela histórica?

-La realidad es que no me atrajo el personaje en sí, sino su nombre, porque mi hija se llama Helena. Yo sabía que era el nombre de una emperatriz romana, la madre de Constantino. Me dije: «Voy a ver qué hay detrás de esta mujer». Y cuando empecé a investigar, descubrí que su vida era de novela, de película. Le ocurrió de todo: un embarazo no planificado, el repudio por parte de su marido, un asesinato sospechoso, y un viaje a Tierra Santa donde la tradición dice que descubrió las reliquias de Cristo. En todo esto encontré lo que para mí es oro molido, algo digno de narrar.

-¿Cuánto tiempo ha dedicado a la búsqueda de información y a darle forma a esta obra?

-El proceso de documentación ha sido prácticamente constante. Podría decir que estuve unos dos años trabajando en la novela. Primero me hice un esquema, un guion sobre lo que quería contar, y a partir de ahí comencé a documentarme. Pero luego, cuando escribía cada capítulo, iba buscando hasta el más mínimo detalle para contextualizar lo mejor posible y dar al lector información fiel a la historia.

-¿Cuál ha sido el mayor reto al documentar una etapa tan poco narrada?

-Las principales dificultades han sido las lagunas históricas en la vida de Helena. Su nombre aparece en las fuentes cuando nace su hijo Constantino, en el año 273, y luego desaparece hasta que es repudiada por su esposo, Constancio Cloro, que yo he situado en el 289. Después no aparece de nuevo en las fuentes hasta que Constantino acuña una moneda con su rostro en 314. A partir de ahí, la tarea fue reconstruir su historia a través de lo que sabemos de su marido y su hijo, ubicando a Helena en el contexto histórico adecuado.

-¿Cómo ha trabajado la recreación de ese mundo romano tan convulso, lleno de conspiraciones y guerras?

-La novela se sitúa en el siglo III, un período de gran crisis para el Imperio Romano. En ese momento, los bárbaros atacan desde todos los flancos, y el Imperio vive una crisis militar y social. Las legiones, que se envían a las fronteras, consumen hombres de todas las clases sociales, lo que afecta la producción agrícola. Además, los emperadores no duran más que unos pocos meses o años, y muchos mueren asesinados. No hay estabilidad política, y el Senado no se atreve a designar emperador tras la muerte de Aureliano. Es un momento crítico, y es cuando aparece Diocleciano con su solución: dividir el Imperio en dos y luego en cuatro, creando la Tetrarquía.

Con esta estructura, Diocleciano logra una relativa estabilidad, pero la lucha por el poder sigue siendo feroz, hasta que Constantino, ya en 324, recupera todo el Imperio bajo una sola corona. En este contexto tan convulso se desarrolla la vida de Santa Helena.

-Esta novela también explora la relación de Constantino con Helena. ¿Cómo ha tratado ese vínculo madre-hijo y la influencia religiosa en su relación?

-La relación madre-hijo está marcada por la figura del obispo Osio de Córdoba, que fue clave en la corte imperial. Aunque las fuentes históricas no explican cómo llega a la corte, yo lo planteo como un asesor religioso que Constantino incorpora a su círculo para conseguir la unidad religiosa en el Imperio. Osio no solo asesora en lo espiritual, sino también en lo político. Es un personaje muy interesante, especialmente porque es cordobés, lo que pone en valor nuestra historia local. Este trío de Constantino, Helena y Osio tiene un impacto significativo, especialmente con el Edicto de Milán, que puso fin a las persecuciones cristianas en el Imperio, marcando un antes y un después para el cristianismo.

-Esta es su segunda novela que transcurre en el Imperio Romano. ¿Qué te ha aportado a nivel narrativo regresar a este período?

-Lo que me apasiona es escribir sobre Roma, sobre la sociedad romana y su sistema político. Este es un periodo que me atrae muchísimo, y me siento como pez en el agua al tratarlo. Puedo escribir sobre otras cosas, pero siempre volveré a Roma, que es lo que realmente me apasiona.

-¿Tiene alguna idea para futuras novelas o algún otro personaje que le gustaría explorar?

-Tengo varias ideas, pero todavía ninguna cerrada. Ahora me voy a centrar en escribir otro tipo de libro, un ensayo, y luego ya pensaré en cuál será mi próximo personaje. Tengo vario en la cabeza y, quizá, sea de nuevo otra mujer.