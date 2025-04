Manuel de la Peña presenta en Córdoba 'Guía para vivir más de 120 años': «Tenemos la mejor seguridad social del mundo»

Manuel de la Peña, doctor conocido por contar con una amplia reputación en España en cuanto a cardiología y la búsqueda de la longevidad, ha presentado este martes en Córdoba, concretamente en el Palacio de Congresos, su más reciente publicación: 'Guía para vivir más de 120 años', con la que, tras un extenso estudio, intenta conducir a sus lectores y pacientes hacia una vida más duradera y saludable.

Es el actual presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social desde hace casi 30 años. En declaraciones a ABC, De la Peña asegura, sobre qué espera exactamente del lector que adquiere su libro, que quiere «un cambio de comportamiento». Igualmente, deseraría «también que los ciudadanos asuman que la salud alcanza su máximo valor sólo cuando se pierde y por tanto para no perder la salud hay que tener como prioridad cuidarse y adoptar costumbres sanas».

«Las personas centenarias viven impregnadas por la fe, la serenidad y la espiritualidad» Manuel de la Peña Autor de 'Guía para vivir 120 años'

Para culminar el libro que ha presentado hoy en Córdoba, el experto en salud ha llevado a cabo numerosas investigaciones basadas en el estudio y análisis de aquellos quienes han superado la barrera de los 100 años. De dichas investigaciones, lo que más le ha impactado es la forma de vivir de estas personas centenarias: «Viven impregnados por la fe, la serenidad, la espiritualidad, todos tienen un colesterol LDL de menos de 70, una tensión arterial en 120, todos tienen la vitamina D elevada y por tanto me ha impresionado la microbiota que tienen todos ellos, que es clave para garantizar el eje intestino-cerebro, ya que nuestro intestino es el segundo cerebro».

20.000 personas superan los 100 años en España

Las cifras del estudio que ha llevado a cabo De la Peña a nivel de todos los países del mundo dejan una sorprendente situación, pues «en España tenemos 20.000 personas que pasan de los 100 años, estamos en el pódium de la longevidad, pero el que ocupa el primer puesto es Japón, que tiene 90.000 personas que pasan de los 100 años». Su explicación es que «los japoneses son los grandes consumidores de aceite de oliva español y especialmente les apasiona el producido en el campo andaluz», afirma el también director de la Cátedra del Corazón y Longevidad.

Para De la Peña, aunque constantemente surjan debates que buscan cuestionar la calidad de pilares como la educación o la sanidad en España, las estadísticas reflejan «que contamos con los mejores profesionales y con especializaciones que no se encuentran en otros países».

Por ello, el doctor, cuestionado si hay algo que marque la diferencia entre los centenarios españoles respecto a las personas longevas del resto de países, afirma rotundamente que «sí», destacando varios aspectos clave como que «contamos con uno de los sistemas de salud más robustos del mundo», así como que «tenemos la mejor seguridad social del mundo, pues da garantías de cobertura universal para acceder a todas las prestaciones sanitarias».

«La dieta, el ejercicio físico y la música constituyen el 75% de la longevidad» Manuel de la Peña Autor de 'Guía para vivir 120 años'

De igual manera, el prestigioso cardiólogo defiende el rendimiento nacional como una baza positiva, asegurando que «tenemos los productos del campo español de máxima calidad en Europa, todo lo que producimos, cualquier alimento español tiene una calidad garantizada». Por otro lado, en lo que respecta a la materia alimenticia, el médico español también resalta lo esencial que es seguir una dieta «para vivir más; los tres componentes que tiene la longevidad son la dieta, el ejercicio físico y la música, esos tres elementos constituyen el 75% de la longevidad y España precisamente en ello cuida muchos aspectos».

Según De la Peña, hoy en día vivimos inmersos en una rutina que indirectamente nos hace tener menos tiempo por ejemplo para dedicar un rato del día a la fe o a cocinar, conduciendo inconscientemente este último a la adquisición de alimentos ultraprocesados. Este problema, que continúa en ascendencia, supone una completa amenaza para lo que promueve De la Peña en su guía: «Hay que huir de la alimentación de los ultraprocesados ya que todos los alimentos industriales tienen alto contenido en sal y azúcar. Por ello debemos volver a los productos del campo, productos orgánicos, hay que practicar al menos 20 minutos de ejercicio físico al día y escuchar al menos 30 minutos de música», comenta.

Propósitos personales

Por último, al ser preguntado si personalmente se ve superando, como mínimo, la barrera de los cien años, el doctor se muestra optimista por motivos genéticos: «Creo que sí por una razón, porque tengo la gran suerte de que mi madre acaba de cumplir 100 años, está pletórica y vive con una vitalidad enorme; mi padre falleció a los 98 años por una auténtica tontería como fue una infección de orina, es decir, pertenezco a una familia de longevos con lo cual yo creo que sí».

Y si aún no fuese suficiente, la experiencia que le ha otorgado la confección de 'Guía para vivir sanos 120 años' le da más motivos para creer, ya que «quiero llegar bien, muy sano y con vitalidad, y para eso estoy aplicando todos los conocimientos que he aprendido del legado de los supercentenarios: su sabiduría». Especifica que a raíz de ello, lo que más ha aprendido es «a convertir mis problemas en preocupaciones, adoptando serenidad y espiritualidad»