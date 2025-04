Manuel Murillo: «Ha sido un acierto contratar un servicio meteorológico; la Semana Santa de Córdoba se ha salvado»

La primera Semana Santa para la Agrupación de Cofradías que preside Manuel Murillo llegó con el reto del mal tiempo. En esta entrevista con ABC analiza sus sensaciones tras el trabajo desarrollado.

-¿Cuál es su balance tras la Semana Santa, en la que sólo han faltado cuatro cofradías?

-Estamos enormemente satisfechos. Se ha hecho una labor difícil, todos tenemos que ser conscientes de que ha habido mucha cintura a la hora de gestionar desde la vocalía de estación de penitencia y el Cecop (Centro de Coordinación de Operaciones) el discurrir de las hermandades porque no se nos han aparecido los días cómodos. El Domingo de Ramos y el Martes se pudo atrasar las salidas, eso ha permitido que la información meteorológica ha sido (salvo el Miércoles, que a última hora ha fallado), pero el resto de los días en todo momento han sido fieles. Ha sido un acierto que la Agrupación haya firmado un contrato con una empresa que nos ha estado informando pormenorizadamente a todos y cada uno de la evolución del momento y la salida de cada una de las hermandades. Eso nos ha dado una seguridad enorme. El Domingo de Resurrección, si no es por esa información, la hermandad del Resucitado no hubiera salido y nos transmitió esa tranquilidad, pese a que acababa de llover. Y eso le ha pasado a muchas hermandades.

-Ha sido preciso encajar muchos factores, ¿verdad?

-El Martes, el Domingo se atrasó con el visto bueno también, lógicamente, del Cecop, con la colaboración de todos los que lo forman, y se ha podido salvar la Semana Santa de una manera bastante elegante. Y eso nos ha permitido disfrutar, pues el año pasado nos quedamos en casa prácticamente todos, había muchísimas ganas. Para las previsiones que había el Viernes de Dolores nadie se podía imaginar que fuéramos a disfrutar tanto de la Semana Santa.

Carrera oficial «De los palcos se han vendido casi un 97% y el resto el mismo día o el día de antes, y salvo el Lunes Santo han estado plenos todos los días»

-Salió bien el atrasar quince minutos del Domingo de Ramos, y entre media hora y una hora el Martes Santo en carrera oficial. ¿Se cumplieron los horarios todos los días?

-De entrada sí. Es cierto que curiosamente el Viernes Santo, habiendo entrado todos a punto y a su hora, igual que el Jueves, el Viernes sí salieron del palquillo de salida algo más tarde, a partir de la segunda o tercera. Pero eso habrá que verlo, estudiarlo. Como llegaban los GPS, se podrá ver lo que ha pasado. El Domingo de Ramos, entre que hubo un conato de incendio muy cerca, allí en la calle Lucano, que obligó a paralizar los recorridos y ante eso no puedo hacer ninguna otra cosa; aparte de dos actuaciones de Cruz Roja por medio del cortejo, no fue fácil. Pero estoy muy satisfecho de la finalización y de cómo se ha desarrollado este año la Semana Santa. Ha funcionado fenomenalmente el Cecop, la vocalía de estación de penitencia y todo el equipo de colaboradores que tiene la vocalía.

-¿Cuáles son los datos de la ocupación de las sillas y palcos en carrera oficial?

-Ha funcionado fenomenalmente. El haberlo iniciado este año tan pronto era para saber si la carrera oficial necesitaba o no mayor aforo y te digo que se ha cubierto, pero se ha cubierto el mismo día o el día de antes. Es decir, que hay un grupo de personas que está pendiente del tiempo que no son abonados y que se ha vendido ese mismo día o el día de antes. La carrera oficial no llega a 4.000 sillas entre palcos y sillas, y de palcos se han vendido un 97% y el resto se ha vendido fuera de abono por sillas sueltas ese día o el día de antes. Es decir, por sillas sueltas y en ese día o día de antes y ha habido prácticamente pleno salvo el Lunes Santo. El resto de los días se ha vendido todo, salvo diez o doce sillas sueltas distantes entre sí. Al salir muy pronto a la venta la gente lo ha comprado y después se ha llevado la gran sorpresa de que, si bien las previsiones eran muy malas, se han llevado la satisfacción de haber disfrutado de toda la Semana Santa.

-¿Lo que se puso a disposición de los hoteles finalmente cómo transcurrió?

-No ha funcionado muy bien: ha habido quien ha dado el paso, tanto en restauración como en hostelería, pero quizás deberíamos haber empezado antes. De hecho, vamos a intentar iniciarlo ya una vez que pasen el Pregón de Gloria y las Cruces, en mayo-junio empezar con un programa que vincule, identifique y que se suban a esa colaboración. Una colaboración que no solamente sea en cesión de espacios, que algunas veces lo hacen, sino en mejorar y darle más esplendor a la Semana Santa. Lo pueden hacer muy fácil con una oferta diferenciada siendo hoteles que ofrecen alojamiento, desayuno y ese servicio que es muy cofrade. La gente viene a Córdoba en Semana Santa a ver cofradías en la calle, además de ver el patrimonio cultural que tenemos.

-Se ha observado que una vez las hermandades salían de carrera oficial los horarios se han relajado un poco. Esto no depende directamente de la Agrupación, pero ¿cuál es su opinión?

-Las mismas hermandades deben ser respetuosas porque si va sola, tiene un pase, pero no lo comparto. Pero si viene alguien detrás son complicaciones. ¿Por qué? Porque hoy en día las bandas tienen una penalización, lógicamente llegas más tarde porque te están atrasando y, sin embargo, han entrado en hora. Lo más importante es que con un margen de 2, 3, 5 minutos máximo han entrado en hora, incluso días complicados. Por ejemplo, el Miércoles Santo ha cumplido el horario y además teniendo en cuenta que el Miércoles Santo tiene mucha complejidad porque todas se desarrollan en un ámbito muy cercano dentro del Casco. Es complejo, pero parece que está todo funcionando. Hay hermandades ya que han cogido el eje de Fleming, este año han sido once, con las tres del Puente Romano, y de las 38 quedan 24 por el eje de San Fernando y posiblemente alguna más baje por Fleming, que te da mucho más juego a la hora de entrar a la carrera oficial.

Itinerarios «Por el eje de Fleming son ya once cofradías las que bajan a carrera oficial y posiblemente pronto sean alguna más porque da más juego»

-Con vistas al 2026 el servicio de información meteorológica será algo que no falte, ¿no?

-No, yo lo tengo clarísimo. Es un servicio que ha prestado la Agrupación que ya el año pasado algunas hermandades lo contrataron, pero este año hemos querido que la tuvieran todas. En principio así como está funcionando, una información pormenorizada y muy detallada de Córdoba y del centro de la capital y, sobre todo, con una información muy fluida que ha permitido incluso tener 'feedback' y poder llamar nosotros e informar y preguntar directamente al técnico que estaba aportando la información meteorológica.

-¿En qué otros aspectos se trabajará?

-En el tema de los aseos. Era un reto que teníamos que tener. Córdoba y la carrera oficial y todo el mundo que utiliza ese espacio debería tener unos aseos mejores que el aseo químico y así se ha tenido. Ha habido dos bloques de aseos que el año que viene queremos meter un tercero porque hemos visto que en la zona del Puente donde está el soneto 'A Córdoba' de Góngora, en esa parte mirando desde el Puente Romano a la izquierda, que es donde tenemos la silla de movilidad reducida, no estaba tan atendido. Han funcionado muy bien las sillas sociales, han funcionado bien las sillas de movilidad reducida, de la vocalía de caridad y la Fundación laCaixa. Creo que ha estado todo bastante bien encajado y si ya el tiempo ha acompañado no se lo puede pedir más a la Semana Santa.

-La atención al costalero es otra aportación de la Agrupación, ¿tiene datos del uso?

-Todavía el centro está abierto el Lunes de Pascua está el centro abierto porque la hermandad del Resucitado tiene el día a su disposición. El informe se tendrá estos días. Es interesante porque es otro servicio que da la Agrupación. Otra cosa que ha funcionado muy bien es la APP, que ha dado una información muy pormenorizada y ha estado informando muy detalladamente de esos cambios que ha habido de recorridos y de horarios. El vocal de comunicación ha tenido un trabajo muy bueno porque ha mantenido completamente y continuamente informados de todos esos cambios.