Manuel Gracia: «Estoy a favor de dar un paso para un mejor clima con Cataluña»

Manuel Gracia Navarro (Peñarroya, 1946) presentó anoche en la Fundación Cajasol de Córdoba su libro 'Mi sombra ante mí', donde repasa su trayectoria política de muchos años jalonada por su paso por el Congreso del 23-F, la presidencia del Parlamento andaluz, la Consejería de Educación y las tripas del PSOE andaluz. Otro desquite de la Transición pero sin castigo a Pedro Sánchez.

-¿Qué razones le han motivado a escribir este libro?

-Una mis propios hijos. Cuando les he ido contando las cosas que he vivido, algunas fuera del ámbito político, me insistían en que tenía que contarlo. Y luego la preocupación por el clima político de los últimos ocho u diez años en nuestro país que ha ido tomando un clima de confrontación agresiva. Y ese clima me parece que merecía una respuesta de alguien que ha vivido momentos muy difíciles en la política, pero siempre desde un espíritu constructivo que ahora echo mucho en falta.

-¿A quién le achaca esa «confrontación agresiva» que esgrime?

-Nunca se puede decir que sea responsabilidad de unos porque la vida es mucho más compleja. Desde mi punto de vista empieza hace ya años cuando en la política, fundamentalmente por parte de la derecha, se empezó a deslegitimar a quien estuviera gobernando. Lo que vivimos ahora con Pedro Sánchez, se vivió con Felipe González y mucho más parecido a lo que se vivió a Zapatero. Ese afán de desligitimar al adversario y convertirlo en enemigo. Luego también contribuyó la aparición de las tendencias populistas en España, a parte de la derecha y de la izquierda. Ese populismo necesita que haya una transformación del adversario en enemigo. Y cuando se da ese paso es cuando se llega a esa confrontación agresiva.

-En todos estos años de su trayectoria, como presidente del Parlamento de Andalucía, consejero de Educación, diputado y en la vida orgánica del PSOE, ¿cuáles han sido sus mejores y peores momentos?

-Quitando los años todavía de la dictadura de Franco, años muy duros, creo que el peor momento fue la noche del 23-F. Era diputado en aquellas Cortes y temí por la vida de mucha gente e incluso en los segundos que duró la ráfaga de disparos, también por la mía. Luego, muchos sinsabores y disgustos. Pero tengo un balance muy positivo de mi trayectoria política en cuanto a satisfacción de poder haber hecho lo que ha estado en mi mano para mejorar la vida de la gente.

-Abundando en lo que ha comentado y dada la proliferación de libros y ensayos de dirigentes de su generación donde claramente se está haciendo una reivindicación de la Transición, ¿cree que el espíritu de la Transición ha muerto o está a punto de hacerlo?

-Yo hago una reivindicación de la Transición pero no porque sea pesimista, sino porque creo que en estos momentos el espíritu de la Transición lo que necesita no es tanto recuperarlo tal cual, aquellos momentos son irrepetibles y diferentes. Ahora habrá que parar y temblar, en términos taurinos. Al menos las políticas esenciales y de Estado, aparcar esa confrontación. Si continuamos en la política de deslegitimar, como ocurre por ejemplo ahora con el Tribunal Constitucional porque a algunos no les gusta las sentencias que está sacando, no vamos a ninguna parte. Hay que repetir el afán de buscar elementos comunes que son los que permiten avanzar.

-Y en esto que comenta, ¿ayuda el hecho de que el PSOE haya gobernado y ahora quiera volver a hacerlo con partidos en la orilla de la legalidad, independentistas y populistas en contra, en algún caso, de la arquitectura constitucional?

-Posiblemente eso no sea lo más deseable, pero ocurre en todos los campos. No le ocurre sólo al PSOE, sino también al PP. Porque Vox también es una fuerza que en muchas cosas está al borde de la arquitectura constitucional y propugna valores claramente inconstitucionales y, sin embargo, parece que la derecha en ocasiones tiene que acudir a ellos. El populismo no es algo que está pasando aquí, mire en Italia, Estados Unidos con Trump, Argentina con Milei, Brasil... Es algo que está ahí y a lo que las fuerzas democráticas deben darle una respuesta. Ese populismo es un peligro para el sistema democrático.

-¿Está usted a favor de la amnistía en Cataluña, señor Gracia, y lo que eso conlleva?

-De lo que estoy a favor es de intentar dar un paso adelante en la búsqueda, como ha ocurrido en la pasada legislatura, de otro clima en la relación entre Cataluña y el resto de España y en la propia sociedad catalana. En esa dirección, los pasos que se den, siempre dentro de la Constitución, bienvenidos serán. No sé si lo que habrá al final será amnistía u otro tipo de formulación que avance en esa dirección. Y desde luego, si hay elementos en lo que finalmente se formule, no en lo que están planteando algunos elementos independentistas, para mejorar la inserción de Cataluña en España, tendrá que ser plenamente constitucional.