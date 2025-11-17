Mantones cordobeses que conquistan el mundo: Martínezz, única marca española en el listado navideño de 'The little book of colour'

Las sedas pintadas a mano por las cordobesas Ana Fimia Martínez y Rafi P. Martínez, de la firma Martínezz, se han convertido en la única referencia española en la lista de recomendaciones para regalos navideños del fenómeno mundial 'The little book of colour' ... , un libro escrito por la especialista en psicología del color Karen Haller que ha vendido millones de ejemplares y se ha traducido a 14 idiomas.

Este libro es una obra que explora cómo los colores influyen en nuestras emociones, comportamientos y decisiones cotidianas. Haller, reconocida consultora en psicología del color aplicada al diseño y a las marcas, plasmó en este libro, publicado por primera vez en agosto de 2019, una guía accesible para comprender el poder del color y utilizarlo de manera intencional en distintos ámbitos de la vida. El éxito de la publicación se completa con un blog internacional y su intensa presencia en redes sociales.

Cada año selecciona una serie de trabajos que recomienda para realizar las compras navideñas. En 2025 esa lista incluye 17 firmas artísticas de todo el mundo seleccionadas por su manejo del color y por emplear métodos de producción y creación totalmente artesanales. Junto con Martínezz, única referencia española incluida y también única de la lista que trabaja con textiles pintados a mano, hay artistas de Brasil, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Sudáfrica o Estados Unidos.

El trabajo de Martínezz es totalmente artesanal e incluye fundamentalmente pañuelos y mantones, pero también complementos de bisutería, camisetas o zapatillas. Siempre pintado a mano y, en el caso de los pañuelos y mantones, sobre seda natural, «un tejido que ofrece un mundo de posibilidades porque, además de esa calidez especial que aporta, permite experimentar con la pintura al agua que se expande por la tela como si fuera acuarela, creando unos efectos únicos», explica Ana Fimia Martínez. Añade que utilizan procedimientos tradicionales de pintura en seda, como el uso de la guta para delimitar áreas; la técnica batik, una de las más antiguas del mundo, que emplea cera caliente para reservar ciertas zonas, o el método japonés del shibori, un plegado del tejido que permite crear distintas formas con la expansión del color.

Las cordobesas trabajan fundamentalmente por encargo y en sus diseños tienen muy en cuenta« los gustos de las personas que van a llevar nuestros pañuelos o mantones. Se eligen de forma individual los acabados y los colores, siempre complementarios para hacer las mezclas», apuntan.

Unas de sus señas diferenciales es que sus mantones de seda llevan remates en croché o flecado clásico andaluz con hilo de seda o cuquillo. «Creamos prendas únicas que se pueden llevar en el día a día, no solo en ocasiones especiales. Cada pañuelo, cada mantón es diferente, la difusión del color y de las reservas es original para cada pieza, al igual que los remates o el tamaño. Es el encanto de este trabajo totalmente artesanal», explican.