Curiosidades

Mantones cordobeses que conquistan el mundo: Martínezz, única marca española en el listado navideño de 'The little book of colour'

Las creadoras Ana Fimia Martínez y Rafi P. Martínez destacan a nivel internacional por sus exclusivos pañuelos y mantones

Las dos creadoras de la firma Martínezz
ABC Córdoba

Las sedas pintadas a mano por las cordobesas Ana Fimia Martínez y Rafi P. Martínez, de la firma Martínezz, se han convertido en la única referencia española en la lista de recomendaciones para regalos navideños del fenómeno mundial 'The little book of colour' ... , un libro escrito por la especialista en psicología del color Karen Haller que ha vendido millones de ejemplares y se ha traducido a 14 idiomas.

