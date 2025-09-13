Manifestantes pro Palestina boicotean en Córdoba la procesión del Señor del Huerto

Manifestantes pro Palestina en el Puente Romano de Córdoba al paso del Señor del Huerto

Manifestantes pro Palestina han boicoteado el paso del Señor del Huerto de Córdoba por el Puente Romano este viernes cuando la imagen, acompañada por decenas de hermanos, se dirigía a la iglesia de San Ignacio de Loyola del barrio del Sector Sur en una misión evangelizadora que durará una semana.

Se han vivido momentos de tensión cuando antes de iniciar el paso por el paso histórico los manifestantes se concentraban en grupo sin que pudiera pasar el cortejo. Agentes de la Policía Local han tenido que abrir paso a la procesión cuyos participantes no daban crédito a lo que estaban viendo.

Entonces los manifestante se han situado a ambos lados del puente, han dejado pasar la comitiva religiosa y no han parado de agitar las banderas y de gritar proclamas como «¡Las tierras robadas, serán recuperadas!» o «¡No es un guerra, es un genocidio!», entre otras.

Mientras la imagen del Señor del Huerto -como puede verse en el video que acompaña a esta información obra de @fcopatilla- seguía su paso y los fieles cruzaban el puente con velas encendidas en silencio, las proclamas no han cesado en ningún instante.

El cortejo salió a las 20.00 horas de la iglesia de San Francisco con acompañamiento musical. Esta semana el templo de San Ignacio de Loyola permanecerá abierto a las visitas para todos cuantos quieran rezar ante el Señor y la hermandad se sumará a las actividades generales de la Misión por el Año Jubilar.

Más temas:

Córdoba

Israel