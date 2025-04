Luis Zueco: «En el fútbol puedes equivocarte mil veces; en el ajedrez, con una sola vez, pierdes»

Sorprendió el escritor Luis Zueco a quienes acudieron este lunes al Auditorio Cajasur con un dato: hay en el mundo más personas que jueguen al ajedrez que al fútbol. No lo tiene del todo documentado, pero piensa que no está lejos de la realidad. El milenario juego, para él deporte, es uno de los grandes protagonistas de 'El tablero de la Reina', su última novela, que presentó en el Foro Cultural de ABC, que organiza el periódico con el patrocinio de Cajasur y la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba.

En conversación con el director del foro, José Calvo Poyato, Luis Zueco habló de una obra en la que recrea un momento crucial en el siglo XV: cuando Isabel sube al trono de Castilla y comienza la época de los Reyes Católicos. Hay personajes reales y ficticios y el ajedrez cruza gran parte de la obra casi como un personaje.

Para él, es un deporte y lo dice después de haber hablado con quienes lo practican. Así, una jugadora le contó que una partida puede durar cinco horas a 100 pulsaciones por minuto, pero no se permiten errores. «En el fútbol te equivocas mil veces, pierdes la pelota, fallas pases o echas un penalti fuera, pero en el ajedrez es distinto. Puedes jugar de maravilla, pero si te equivocas una sola vez, pierdes la partida. No hay capacidad de reacción, la partida está perdida», resumió.

Y eso significa no sólo la derrota, sino el hecho de pasar «meses y meses dándole vueltas» al error para no repetirlo y para pensar cómo habría sido si no se hubiera cometido. Se pierde mucho peso y hay mucho desgaste, así que Luis Zueco defendió que es «un deporte, y el único en el que no tiene que existir la distinción entre sexos, porque no existe la diferencia física entre hombres y mujeres».

Habló además de la historia del juego, y de cómo tras nacer en India y pasar por Oriente llegó a España donde la antigua alferza, que era una pieza defensiva, se convirtió en la reina, que es poderosa, la más importante a partir de entonces.

'El tablero de la Reina', publicado por Ediciones B, está narrado por dos personajes ficticios cuyas vidas discurren en paralelo hasta que se encuentran. Por un lado está Gadea, que desde niña tiene que abandonar su Toledo natal y que tiene «un gran potencial para el ajedrez y muchas aptitudes». Por otro lado, Rui, «un hombre de armas y ladrón de libros que es consciente de la importancia de la historia? ¿Como historiador?, le preguntó José Calvo. Más bien como cronista, respondió Luis Zueco.

Y por ahí cuenta cómo el personaje ya es consciente del poder de la historia para comprender el presente y para anticiparse a lo que puede llegar en el futuro. Intenta, eso sí, alejarse del poder, porque Luis Zueco comentó que no se fía de las crónicas.

«La historia tiene que contarse de forma interesante y épica, como en 'La Ilíada' hace Homero»

«El cronista escribe sobre el que le paga y es un trabajo complicado, porque te puede cortar la cabeza. Desconfío, creo que hay que leer las crónicas con escepticismo, intentando buscar otras si las hay. La perspectiva juega a favor del historiador, pero es complejo», admitió. Eso sí, resaltó la importancia de contar la historia «de forma interesante, épica y emocionante», como en 'La Ilíada'.

Aunque se habla de Beatriz Galindo, La Latina, profesora de la reina, y del poeta Jorge Manrique, la conversación giro en parte en torno a la lucha que había por el poder en la Corona de Castilla, por la guerra entre los partidarios de Isabel y los de la hija su hermano, Enrique IV, a la que llamaban 'La Belatraneja' quienes no le reconocían que fuera su descendiente.

Luis Zueco habló del último Trastamara varón como «una buena persona, pero un mal rey, que intentaba evitar la guerra y eso no era positivo en aquella época». Sí sufrió bastante, como luego su hija. Para el escritor, sí era hija suya, a pesar de lo que se decía sobre su impotencia.

«Isabel la Católica es la primera gran reina de Europa y la mejor de España. Ninguna mujer ha tenido aquí tanto poder como ella»

La novela acaba cuando Isabel la Católica sube al trono como reina de Castilla. «Era una infanta, ni siquiera era ella la princesa de Asturias, tenía muy pocos aliados. Lo tuvo muy difícil, porque no quería que la envenenasen, como le había pasado a su hermano», contó. Continuó con la guerra civil y primero tuvo el apoyo de Carrillo, el arzobispo de Toledo.

«Quiere que sea reina, pero no que reine, porque quiere mandar él», dice. Y así se convierten «en la primera gran reina de Europa, la más importante, porque ninguna mujer ha tenido tanto poder como ella en España». Y eso al lado de Fernando el Católico, otro monarca con fuerte personalidad. Ambos pensaban ya en dominar Europa y el Mediterráneo. Nunca se habló tanto de dos reyes de forma simultánea, como se habla de ellos.