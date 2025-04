Con su cáscara de luces dulces y su pulpa que invita a disfrutar la vida antes de que termine, y disfrutar no es salir hasta las tantas, la Cuaresma es un reloj de oro. Deslumbra con las tardes en que el sol es la promesa de la inmortalidad, con la entrada a las iglesias cada vez más tibias que huelen a incienso y se iluminan con candelerías encendidas, con los preparativos del gozo fugaz que llegará al cabo de una túnica planchada o de una imagen que sube a un paso.

Y seduce tanto que es necesario caer en la cuenta de que, igual que el reloj marca el paso del tiempo y descuenta las horas de la madurez, del envejecimiento, de la enfermedad y del final, también la Cuaresma cuenta que la vida es breve y que el corazón que bombea con la precisión de un mecanismo se detendrá igual que las manecillas alguna vez dejan de girar.

Desde que empieza con la ceniza a la que habrá que regresar algún día, la Cuaresma ayuda a escapar de las decepciones. No porque las cosas y las personas dejen de fallar, sino porque el alma sabe que no importa que lo hagan si uno tiene claro dónde está Aquello a lo que agarrarse y que no defraudará nunca. Los Evangelios son más fuertes que nunca en este tiempo para que la voz que se escucha haga callar todas las demás y borre el griterío de quienes chillarán un día sin decir nada y callarán al siguiente.

El razonamiento para rechazar las tentaciones, la invitación a mirar dentro de sí a quienes quieren lapidar a la mujer adúltera, el agua viva de la Samaritana, las lágrimas por la muerte de Lázaro incluso cuando hay esperanza en la promesa de lo eterno.

Se cruza por la Cuaresma como se cruza por un desierto en el que no se siente ni hambre ni sed, como si las noches no erizasen la piel de frío ni el sol agobiase. Igual que para Antonio Machado, no es tiempo de perseguir la gloria ni de buscar dejar nada en la memoria de los hombres. Bien sabe quien habla que las más de las veces no habrá quien le escuche y para eso es mejor el silencio. Bien sabe el que sueña en vano que los castillos construidos en la cabeza no sobrevivirán a una noche de insomnio si no se pone manos a la obra para que no se evaporen. Bien sabe el que se siente decepcionado por alguien que más de una vez hizo lo mismo con aquel o con otros. «He defraudado a todos, empezando por mí», confesó Joaquín Sabina.

Cuando el frío se marche y el calor empiece a buscar la piel libre de lanas y de telas gruesas el cuerpo y el alma respirarán hondo en la sensualidad de la primavera y esperarán el momento en que se encuentre una cruz de guía al llegar a cierta calle. Antes habrá Cuaresma para buscar ciertos cultos y rezar ante Aquello que se ha alzado a un altar de luces y pedir y encontrar un ancla que no se marche como un paso a tambor. Que no sea como un palio hermoso que se aleja dejando una estela de música que se termina y nos deja echando de menos lo temporal cuando lo que necesitamos es lo eterno.