Luis Marín Sicilia: «Lo de esta legislatura es un engaño del presidente Sánchez a la ciudadanía»

«Un engaño de la ciudadanía del presidente del Gobierno actual, Pedro Sánchez». Así resumió este martes Luis Marín Sicilia (Carcabuey, 1942) lo que ha pasado en España en la actual legislatura, y también lo que comenta en su último libro, 'Quince meses sin rumbo', y que se presentó en Córdoba. Fue mediante un coloquio en el que participaron Rafael Aguilar, periodista de ABC Córdoba, y el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.

Luis Marín Sicilia, que fue uno de los promotores de la Unión de Centro Democrática (UCD) en Córdoba, explicó que el libro es una recopilación de artículos que ha publicado en los últimos, en ABC muchos de ellos, en los que habla de la actuación del Gobierno: «Es un análisis crítico de lo que considero y califico de un engaño a la ciudadanía».

Y no han faltado temas, porque «si cada hecho es una fuente de inspiración, no ha parado de dar motivos». «Ha dicho una cosa y ha hecho la contraria, como prometer que no habría amnistía y luego hacerla o prometer que traería al prófugo y negociar con él en Bruselas», resumió. Su actuación se ha caracterizado por «desarmar los instrumentos de control del estado de derecho» y comportarse como «un autócrata».

Lo último que le queda es el poder judicial, el último dique de separación, y quiere «colar por la puerta falsa a nuevos jueces sin los principios de igualdad, mérito y capacidad que sólo garantizan unas oposiciones».

El partido

Luis Marín Sicilia se detuvo en su subida al poder, en cómo intentó amañar una votación antes de que el comité federal consiguiera expulsarlo de la secretaría general, en 2016. «Como dice Joaquín Almunia, para convencer a la militancia sólo es necesario decir el disparate más grande», resumió.

el periodista Rafael A. Aguilar modera la presentación del libro junto a Jesús Aguirre, presidente del Parlamento andaluz Valerio Merino

De ahí la deriva del PSOE, que es «un partido sin organización, al servicio del autócrata, y que ahora tendrá mal futuro, porque sólo existe la voluntad soberana de un señor que usa los resortes del poder para su disfrute exclusivo».

Por eso confió en el poder judicial, «muy fuerte, con profesionales de gran capacidad jurídica e intelectual», que Sánchez no conseguirá derribar. También apeló en la presentación a la reacción de España.

«Creo que el pueblo, que es más moderado y ecuánime, pondrá fin a la polarización y la voluntad del presidente de echar siempre la culpa a alguien. Si ésto no salta, España terminará por asimilarse a las repúblicas más banareras», concluyó.

No en vano recordó cómo los testimonios de las personas que han padecido las derivas de los populismos en Hispanoamérica hablan de que los comienzos de lo que ahora son dictaduras fueron parecidos.