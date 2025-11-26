Lucía García, estudiante universitaria de Córdoba, entre las ganadoras de los Premios 'Wonnow' de CaixaBank y Microsoft

CaixaBank y Microsoft han reconocido con los Premios 'Wonnow' a las 16 mejores estudiantes de grados universitarios STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en España y entre ellas se encuentra la cordobesa Lucía García, que ha cursado el doble Grado en ... Ingeniería Informática y Tecnologías Informáticas y Matemáticas por la Universidad de Sevilla.

Estos galardones, según han informado en un comunicado la entidad financiera y la compañía tecnológica, celebran este año su octava edición y distinguen la excelencia femenina en las citadas carreras STEM. Son ámbitos, recuerdan, donde la presencia femenina sigue siendo proporcionalmente escasa y estos premios tienen el objetivo de promover la igualdad de género.

Noticia Relacionada CaixaBank y Fundación Bancaja entregan ayudas a 17 proyectos de inclusión social y dependencia en la Comunidad Valenciana ABC Los programas seleccionados por la '12ª Convocatoria Capaces' promueven iniciativas dirigidas a personas con discapacidad, personas con trastorno mental o en situación de dependencia

Todas las galardonadas podrán trabajar durante seis meses en el grupo CaixaBank con un contrato laboral en áreas clave como Negocio, Financiera, Riesgos, Digital Transformation & Advanced Analytics, Medios y Sostenibilidad, entre otras, y también tendrán acceso al programa de mentoring de Microsoft.

Los premios 'Wonnow' se han entregado en un acto celebrado en la oficina 'all in one' de CaixaBank en Barcelona en el que han participado el consejero delegado de esta entidad financiera, Gonzalo Gortázar, y el presidente de Microsoft España, Paco Salcedo.

«La paridad en el sector STEM, una necesidad»

En su intervención, Cortázar ha destacado que estos premios «reconocen y premian el talento de las mujeres que optan por carreras científicas y tecnológicas, en las que la presencia femenina todavía es reducida, pero que son cada vez más importantes para abordar los retos globales a los que nos enfrentamos como sociedad». El consejero delegado de CaixaBank ha felicitado a las galardonadas por ser «el mejor ejemplo para las futuras universitarias científicas y tecnológicas» y ha puesto en valor que «más de un tercio de las premiadas en ediciones anteriores de los premios 'Wonnow' forman parte de nuestro equipo».

Salcedo, por su parte, ha agradecido la participación de todas las candidatas y ha resaltado que «la paridad y la inclusión en el sector STEM no son solo una aspiración, sino una necesidad para el desarrollo y la competitividad de nuestra sociedad». «En el sector tecnológico, la brecha de género sigue siendo un desafío urgente: actualmente, solo el 29,8% de las personas ocupadas en el sector TIC en España son mujeres, y en el ámbito de la Inteligencia Artificial este porcentaje desciende al 23%», ha finalizado.