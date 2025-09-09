El cineasta lucentino Miguel Ángel Olivares sigue lanzado hacia los Goya con su corto: «Es un guion que tenía que rodar»

El director lucentino Miguel Ángel Olivares ha sido distinguido con el máximo galardón en la primera edición del festival Benissa en Corto (Alicante), gracias a su trabajo 'Piedra, papel o tijera'. La cinta, de 19 minutos de duración, aborda el debate sobre la eutanasia desde un enfoque íntimo y luminoso y emocionó al público durante la gala celebrada el pasado fin de semana en la localidad alicantina de Benissa.

Olivares recogió el premio acompañado por parte del reparto, entre ellas las actrices Saida Benzal y Cuca Escribano, y, en declaraciones a ABC, quiso poner en valor el trabajo coral del elenco que da vida a esta historia: Luisa Gavasa, Nacho Guerreros, Raúl Tejón, Cuca Escribano y Saida Benzal. «Cuando leí el guion de Nach Solín, supe que tenía que rodarlo. Es una joya, una preciosidad de historia que aborda un tema delicado. No todos los personajes están a favor de la muerte asistida, pero el protagonista lo pide porque lo necesita, y quiere hacerlo acompañado de su gente. Creo que es necesario concienciar y abrir el debate desde el respeto», afirmó el cineasta.

El corto narra la historia de un escritor con enfermedad terminal que decide despedirse de sus amigos compartiendo sus mejores recuerdos. Para Olivares, el gran reto fue trabajar un material de fuerte carga emocional: «Nacho Guerreros, que interpreta al protagonista, está demostrando ser un actor camaleónico. Ha sorprendido porque se aleja de la comedia y emociona profundamente en este papel. Fue un reto por la duración -19 minutos frente a los 8 de mi anterior trabajo- y por el reto de dirigir a cinco actores de tanta trayectoria, pero logramos hacer piña y todo fluyó».

Con 'Piedra, papel o tijera', Olivares confirma la proyección que ya apuntó con 'Cementerio de coches' (2023), corto con más de 130 selecciones y presencia en la shortlist de los Goya. «En aquel proyecto abordé la xenofobia infantil desde un tono oscuro; en este, hablamos de adultos y lo hacemos desde la luz. Me interesa el cine social; la gran pantalla es un escaparate perfecto para contar historias necesarias», señaló.

El corto ya acumula más de 50 selecciones, diez premios y once calificadores a los Goya. De cara a los grandes reconocimientos nacionales, el director se muestra ilusionado: «Para los Premios Carmen ya podemos presentarnos y ojalá los académicos andaluces me apoyen. En cuanto a los Goya, si no es este año será el próximo. Esperamos que nos valoren y nos tengan en consideración».

Salto al largometraje

Respecto a sus próximos pasos, Olivares confirmó que prepara varios proyectos: «En octubre rodaré un nuevo cortometraje en Priego e Iznájar con Fernando Cayo, de 'La casa de papel'. También estoy trabajando en un documental y en 2025 comenzaré mi primer largometraje, 'Aarón', con producción de Sueño Eterno. Será un reto distinto, pero siempre en mi línea social».

Consciente de lo que significa llevar su cine desde Lucena a festivales de todo el mundo, Olivares se mostró agradecido: «Mis familiares y amigos me apoyan siempre, disfrutan conmigo cada paso. Yo nunca pensé que acabaría detrás de la cámara, pero por el momento, me siento cómodo dirigiendo».

