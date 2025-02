Lucena se queda sin mercadillo por segunda semana por la protesta del comercio ambulante

Por segunda semana consecutiva, Lucena se ha quedado sin mercadillo, ante la negativa de los vendedores a instalar sus puestos en el nuevo emplazamiento aprobado en el pleno por el PP y Vox. Decenas de vendedores se concentraron a primera hora de la mañana en la entrada del recinto ferial para dejar patente su protesta. E

El portavoz del colectivo, Jesús Mendoza, señalaba que «pese a haber intentado por activa y por pasiva llegar a un acuerdo, el equipo de gobierno mantiene que tenemos que asumir lo acordado en pleno. Nosotros estamos en total desacuerdo con esa postura y solo pedimos volver al sitio habitual, porque entendemos que es la mejor opción para que nuestros puestos sean rentables".

Mendoza afirma que desde la pasada semana los contactos se han limitado a una conversación telefónica con el concejal de Obras, Francis Pineda el pasado lunes, y otra, vía WhatsApp, en la noche del martes. Por ello los vendedores advierten que se mantendrán «firmes» y mantienen que no volverán a montar sus puestos «si no hay acuerdo«, dejando claro que no desean »una confrontación" con el Ayuntamiento, pero »si esto se mantiene, también empezaremos a movilizarnos de forma más rotunda".

Así, en la mañana de este miércoles ya protagonizaron una primera marcha con sus vehículos por el centro de la ciudad, haciendo sonar sus cláxones. «Lo que pedimos y reivindicamos es lógico y sensato, lo que vemos absurdo es el comportamiento que está manteniendo el ayuntamiento», señala Mendoza.

Entre los comerciantes se han dejado ver miembros de la ejecutiva y el grupo municipal del PSOE, formación que ya advirtió en el pleno que un 80 por ciento de los vendedores no estaban de acuerdo con el nuevo recorrido. «El PP de Lucena, una vez más, con su 'casi mayoría absoluta', toma decisiones sin escuchar de los sectores afectados. La 'casi mayoría absoluta' no es un cheque en blanco», han posteado en sus redes sociales.