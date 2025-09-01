Llega a Córdoba la venta de casas 'a la americana': así será la subasta de pisos

Comprar o vender una vivienda en Córdoba está a punto de cambiar. Muy pronto se estrenará en la ciudad el conocido «sistema americano» de venta de inmuebles, un modelo que lleva décadas funcionando en Estados Unidos y que ya se ha consolidado en ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Málaga.

Ahora, por primera vez, se aplicará al mercado de particulares en Córdoba, con el objetivo de agilizar las operaciones y asegurar precios más ajustados a la realidad del mercado.

¿En qué consiste el sistema americano?

El llamado sistema americano de venta inmobiliaria funciona de forma similar a una subasta. En lugar de fijar un precio cerrado y esperar compradores, los inmuebles se publican con un precio de salida y son los interesados quienes presentan sus ofertas.

De esta forma, los vendedores evitan regateos interminables y aumentan las posibilidades de conseguir una oferta más ventajosa. Para los compradores, supone una manera directa y transparente de competir por la vivienda que desean, sin largas negociaciones que, muchas veces, no llegan a buen puerto.

Aunque para muchos cordobeses puede sonar novedoso, lo cierto es que los bancos y fondos de inversión llevan años utilizando este método en España para dar salida a su stock inmobiliario. En ciudades como Madrid y Barcelona se ha popularizado especialmente, ya que permite vender en plazos mucho más cortos y dinamizar un mercado que suele ser lento y rígido.

La novedad en Córdoba es que este sistema dejará de estar reservado a las grandes entidades y estará disponible también para los particulares que quieran vender su vivienda.

Ventajas del sistema americano Para los vendedores: se acorta el tiempo de espera, se genera un mayor interés entre los compradores y se aumenta la posibilidad de recibir una oferta más alta que la prevista

Para los compradores: se gana en transparencia, ya que todos conocen el precio de salida, y se evita perder tiempo visitando decenas de viviendas o lanzando ofertas que no prosperan

Córdoba, pionera en el mercado particular

Con esta iniciativa, Córdoba se convierte en una de las primeras ciudades andaluzas donde los particulares podrán subastar sus viviendas «a la americana». Las primeras propiedades con este sistema se pondrán en el mercado en breve, según han adelantado las agencias que promueven la iniciativa.

El interés está asegurado, tanto por la innovación que supone como por el atractivo de poder adquirir una vivienda a un precio competitivo en un contexto donde los precios inmobiliarios siguen siendo una de las principales preocupaciones en jóvenes.

