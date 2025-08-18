Consumo
Llega a Córdoba la primera tienda de chollos para casa: sofás, colchones y decoración a precio de outlet
La tienda ha abierto sus tiendas en el polígono Tecnocórdoba
Un nuevo espacio comercial ha abierto sus puertas en el polígono Tecnocórdoba, en la calle Islandia. Se trata de Chollo Casa, un establecimiento especializado en la venta de mobiliario del hogar a precios de liquidación, con una oferta inicial centrada en sofás, colchones y canapés.
La tienda, que ya está en funcionamiento, se presenta como una opción para quienes buscan equipar su vivienda con productos nuevos a precios notablemente rebajados. Desde su apertura, Chollo Casa pone a disposición del público un surtido de artículos en stock inmediato, con precios competitivos y venta directa en local.
Según informan desde la dirección del establecimiento, está previsto que a partir de septiembre se amplíe el catálogo con nuevas secciones dedicadas a electrodomésticos, menaje del hogar y productos de decoración.
Chollo Casa se suma así a la oferta comercial del Polígono Tecnocórdoba, consolidando esta zona como un punto de referencia para compras de equipamiento del hogar en Córdoba.
