Llega a Córdoba la primera pasarela de moda flamenca: cómo apuntarse, fechas y todos las novedades

Córdoba celebrará su primera pasarela de moda flamenca, organizada por la marca Flamencor. Un evento único donde la tradición se encuentra con la innovación. Los mejores diseñadores y profesionales del sector de la moda se reunirán para mostrar lo último en estilo, creatividad y pasión por la moda flamenca.

Hace pocos días, nació Flamencor, una marca creada para dar vida a la pasarela de la moda flamenca cordobesa. Todavía no se han revelado todos los detalles de este espacio que recién ha nacido. Según ha informado la empresa organizadora, a partir de septiembre se desvelará el lugar dónde tendrá lugar esta primera edición.

Las fechas del evento están reservadas para febrero de 2026 aunque en los próximos días se concretará el calendario. Para ello, Flamencor anima a estar atento a las redes sociales para no perderse cualquier información sobre este evento que pretende poner en valor la moda flamenca cordobesa.

Además, en las próximas semanas, se publicarán las bases para participar en el evento. Habrá distintas categorías para premiar a todos los diseñadores que deseen apuntarse al desfile.

También buscan modelos de todas las edades y tallas para participar en el desfile y lucir los mejores modelos de la moda flamenca en Córdoba. Ante la alta demanda de interesados en participar en el destile, la marca organizadora del evento Flamencor ha pedido que todos los datos sean enviados a través de su correo electrónico conflamencor@gmail.com

