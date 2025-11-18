Llega a Córdoba la exposición de cine más realista con personajes a tamaño real

El universo del cine aterriza en Córdoba con una de las exposiciones más espectaculares que ha llegado a la ciudad. Desde el 14 de noviembre de 2025, el Centro Comercial El Zoco acoge una exposición única formada por figuras a tamaño real, recreaciones de ... escenarios icónicos y un recorrido inmersivo pensado para sorprender a odas las edades.

Se trata de un espacio de más de 900 metros cuadrados, diseñado como un gran viaje por los universos más reconocibles del cine. A lo largo de 15 espacios temáticos, podremos encontrarnos cara a cara con figuras fabricadas con un nivel de detalle que reproduce fielmente a los personajes originales.

Entre los protagonistas presentes se encuentran iconos como Terminator, Iron Man, Transformers y otros héroes y villanos inolvidables. Cada figura está construida a escala real y ambientada para potenciar la sensación de estar frente al personaje auténtico. La organización sostiene que el objetivo es «transportar al visitante al corazón de sus películas favoritas».

Un recorrido inmersivo con zona especial para amantes del terror

Además de grandes personajes de acción y ciencia ficción, la exposición incluirá una sección especial para los aficionados al cine de terror. Se trata de un espacio sensorial pensado para generar impacto, emoción y adrenalina, una de las experiencias más esperadas por el público joven y por seguidores del género.

El ambiente ha sido diseñado para que la transición entre cada universo cinematográfico resulte fluida y envolvente, dando la sensación de atravesar escenarios reales. Todo ello pensado para que familias, parejas y grupos de amigos disfruten de una actividad cultural diferente en pleno otoño cordobés.

Fotos personalizadas 'como en la película'

Uno de los detalles más llamativos de la exposición será la posibilidad de llevarse un recuerdo en formato físico, ya que el personal del recorrido puede hacer fotografías dentro en un set temático. Estas imágenes imitadas al estilo de un fotograma de cine se imprimen al instante, convirtiéndose en un recuerdo único de la visita.

La muestra también destaca por su carácter accesible: está adaptada para personas con movilidad reducida, y el recorrido completo tiene una duración aproximada de 60 minutos.

La exposición está abierta desde el 14 de noviembre de 2025 con los siguientes horarios:

Horarios de Multiverse Cinema Expo Jueves y viernes: de 17:00 a 21:00

Sábados: de 11:30 a 15:00 y de 17:00 a 21:00

Los adultos (y niños a partir de 12 años) podrán acceder por 12 euros, mientras que los niños de hasta 11 años pagarán 8 euros. Los menores de 0 a 3 años entrarán gratis.