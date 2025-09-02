Estas son las líneas de Aucorsa que cambian su recorrido por la Velá de Fuensanta

Con motivo de la celebración de la Velá de la Fuensanta, Aucorsa implementa un plan especial de tráfico que afectará temporalmente las rutas de las líneas 3 y 14. Entre el 3 y el 9 de septiembre de 2025, estas líneas modificarán su recorrido y algunas paradas habituales serán anuladas o desplazadas.

Desvíos de la Línea 3 durante la Velá de la Fuensanta

La línea 3 de Aucorsa ajustará su recorrido para facilitar la movilidad durante la festividad. Desde el 3 al 9 de septiembre, la parada «Virgen de la Fuensanta 2ª» se realizará unos metros más adelante de la marquesina habitual en dirección al centro de la ciudad.

Además, como parte del plan de tráfico especial, del 5 al 8 de septiembre a partir de las 20:00 horas hasta la finalización del servicio, la línea 3 desviará su recorrido desde Sta. Emilia de Rodat por Avda. Virgen Milagrosa y Avda. Campo Madre de Dios, retomando su itinerario habitual en la parada de «Campo Madre de Dios (Agustín Moreno)». Durante este desvío se realizarán todas las paradas del recorrido, asegurando que los usuarios puedan continuar sus desplazamientos sin mayores inconvenientes.

Cambios en la Línea 14 y paradas alternativas

Por su parte, la línea 14 también verá afectado su itinerario. La parada de «Calderón de la Barca D.C. Sanitaria» quedará anulada, y los pasajeros deberán utilizar la parada más cercana situada en «El Pocito».

Durante los días 5 al 8 de septiembre desde las 20:00 horas, la línea 14 realizará un desvío desde Nuestra Señora de Belén, girando hacia la calle Calderón de la Barca. Allí se ha instalado un poste provisional para señalizar la parada temporal. El recorrido continuará por la calle P. José Luis de Córdoba y la vía de servicio de Compositor Rafael de Castro, realizando una parada adicional en la esquina con calle Ricardo Rodríguez, frente a la gasolinera, antes de retomar su itinerario habitual.

Aucorsa recomienda a los usuarios planificar sus viajes con antelación y prestar atención a la señalización provisional de paradas para evitar confusiones. Además, la empresa pide disculpas por las molestias que puedan ocasionar los desvíos y agradece la colaboración de los ciudadanos durante los días de la Velá.

