Larry Shy, el americano enamorado de España: «Devastado por el incendio de Córdoba»

Larry Shy, un estadounidense que guarda un profundo cariño por España, ha conmovido a sus seguidores en redes sociales tras publicar un emotivo mensaje sobre el reciente incendio que ha afectado a la Mezquita-Catedral de Córdoba.

«Devastated by the news of the fire in Córdoba. My thoughts and prayers are with the people of this beautiful city during this difficult time» («Devastado por la noticia del incendio en Córdoba. Mis pensamientos y oraciones están con la gente de esta hermosa ciudad en este momento tan difícil»), escribió en sus perfiles.

El 'embajador no oficial' de Córdoba

Larry visitó Córdoba en el verano de 2024, dentro de un viaje por varias ciudades españolas. Según ha compartido en anteriores publicaciones, quedó fascinado por la historia, la arquitectura y el ambiente de la ciudad andaluza, dedicando buena parte de su estancia a recorrer la Mezquita-Catedral, la Judería y los patios cordobeses.

Junto a su mensaje, Larry ha acompañado una fotografía tomada durante aquella visita, en la que se le ve sonriente frente a los arcos bicolores del interior de la Mezquita-Catedral. La imagen, ahora cargada de melancolía, ha sido compartida y comentada por cientos de usuarios que han agradecido sus palabras de apoyo.

Devastated by the news of the fire in Córdoba. My thoughts and prayers are with the people of this beautiful city during this difficult time. ❤️🙏🇪🇸 pic.twitter.com/T9R5OQYKK1 — Larry Shy (@LarryShyGuy) August 9, 2025

Aunque reside en Estados Unidos, Larry Shy se ha convertido en una especie de «embajador no oficial» de Córdoba y otras ciudades españolas entre sus amigos y seguidores, a quienes recomienda viajar a España siempre que tiene ocasión. En su perfil abundan imágenes de Sevilla, Granada y Madrid, todas acompañadas de reflexiones sobre la cultura, la gastronomía y la hospitalidad que, según él, definen a España.

Su publicación se suma a los numerosos mensajes de apoyo que han llegado desde diferentes partes del mundo, un gesto que demuestra que el patrimonio histórico y cultural de Córdoba trasciende fronteras. En estos momentos, las autoridades trabajan para evaluar los daños y garantizar la conservación de este monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.