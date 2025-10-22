Suscríbete a
ABC Premium

tribunales

Juicio por el asalto a la finca Torilejos de Posadas: «Después de 20 años no sé dónde está la responsabilidad penal de mi defenfido»

Alegaciones de prescripción, vulneración de cosa juzgada y errores en el procedimiento marcan el inicio del juicio contra 15 acusados de atentado, lesiones y desorden público

Suspendido por tercera el vez el juicio contra 15 activistas por agredir a diez guardias civiles en una finca de Posadas

El Ayuntamiento de Posadas obliga a los propietarios a quitar la cancela de Los Torilejos

Sala de vista 21 de la Ciudad de la Justicia donde ha comenzado el juicio por el atentado a guardias civiles
Sala de vista 21 de la Ciudad de la Justicia donde ha comenzado el juicio por el atentado a guardias civiles abc
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«¡Después de 20 años no se dónde está la responsabilidad penal de mi defendido!». Con esa frase lapidaria lanzada al tribunal por una de las abogadas de la defensa de los 15 acusados comenzaba el juicio -después de tres suspensiones en el último lustro- ... por delitos de atentado a la Guardia Civil, lesiones y desorden público por unos hechos que se remontan al 14 de septiembre de 2007. «Se confundió a mi defendido durante la investigación y se solicitó el archivo pero aquí estamos 18 años después»...o «Esos hechos ya han sido juzgados por el mismo parte de lesiones del agente de la Guardia Civil por lo ocurrido la noche siguiente en el Campo de Tiro»...han sido algunas de las frases que se han escuchado en el plenario durante el planteamiento de las cuestiones previas en la primera sesión del juicio este miércoles.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app