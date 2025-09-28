Jurado Popular por el crimen de Platero Pedro de Bares: Alcohol, TikTok y una puñalada mortal

Vivienda donde se produjo el apuñalamiento y lugar donde cayó el fallecido

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba acogerá a partir de este lunes 29 de septiembre el juicio con Jurado Popular contra Sever O., un hombre de nacionalidad rumana acusado de asesinar de una puñalada mortal en el cuello al novio de su expareja en la calle Platero Pedro de Bares, en el barrio de Levante, en la mañana del 11 de abril de 2024.

Según el escrito de acusación, la víctima, Enrique D.B., de 47 años, pasó la noche anterior en compañía del acusado y de su pareja en el domicilio de esta última. Entre consumos de alcohol y drogas, la velada de la que dejaron buena cuenta en varios vídeos de Tiktok grabados horas antes del fatal desenlace en la vivienda, derivó en discusiones que llevaron a que Sever O. abandonara la vivienda tras enfrentarse con la víctima.

Minutos después, el acusado -que precisaba de una muleta para andar-, regresó al domicilio de su expareja armado con una navaja de 10 centímetros y, al abrirle la puerta, le asestó un único golpe certero en el cuello que le seccionó la aorta, provocándole la muerte en el rellano de la escalera.

El acusado fue detenido por la Policía Nacional en un parque próximo tras ser seguido a distancia por la mujer, que facilitó su localización. Los agentes durante la inspección ocular esa misma mañana tras el crimen localizaron el arma ensangrentada en unos arbustos.

El Ministerio Fiscal calificó los hechos como un delito de asesinato consumado con alevosía, al entender que «la agresión se produjo de manera sorpresiva y sin posibilidad de defensa para la víctima». Por ello, solicitaba para el procesado una pena de 20 años de prisión, además de 10 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que Sever O. indemnice a los dos hijos menores de la víctima y a otros familiares directos con una suma cercana a los 500.000 euros, en concepto de daños morales y perjuicios derivados del fallecimiento.

Con antecendentes por Violencia de Género

El acusado contaba además con antecedentes por violencia de género contra la misma mujer, por los que ya había sido condenado en 2022, así como por quebrantamientos de condena en 2022 y 2023. El juicio se prolongará durante varios días, en los que se escucharán los testimonios de testigos, peritos y agentes policiales que participaron en la investigación y detención.

El veredicto del Jurado Popular determinará si Sever O. es culpable del crimen que conmocionó a los vecinos de Platero Pedro de Bares, quienes recuerdan aquellos hechos como la «crónica de una muerte anunciada».