La Junta prevé un inicio positivo de la segunda temporada alta: alza del 3% en noches de hotel

Buenas perspectivas para el arranque de la segunda temporada alta de Córdoba —la que abarca de septiembre a octubre—. Así quedan reflejadas en el último informe mensual de coyuntura del movimiento hotelero que elabora la Consejería de Turismo de la Junta.

De acuerdo a sus previsiones, en septiembre en los hoteles de la provincia —la capital es el motor de este sector—, se contabilizarán 182.000 pernoctaciones. De lograrse esa cifra, se produciría un incremento interanual del 2,9% respecto a las 176.850 contabilizadas en el mismo mes periodo de 2024. Es decir, estos alojamientos de Córdoba lograrían sumar 5.150 estancias más.

El crecimiento de las noches de hotel que protagonizaría nuestro territorios también estaría por encima del alza media que esperan los técnicos de esta Consejería en el conjunto de Andalucía: +2,1%.

Córdoba sería la cuarta provincia de la región en la que se daría mayor subida —en todas, se espera un incremento—, igualada con Cádiz. Las previsiones son mejores para Granada (+5,4%); Jaén (+4,6%) y Sevilla (+3,7%). Por detrás del crecimiento esperado en nuestro territorio quedaron Almería (+1,9%); Málaga (+0,8%) y Huelva (+0,5%).

Buen dato acumulado

El otro mes para el que ofrece previsiones este informe es el de agosto. Los técnicos de Turismo esperan que los hoteles de la provincia sumen en ese mes 167.000 estancias. De alcanzarse esa cifra, serían prácticamente un 12% más que un año antes. No obstante, habrá que ver si esos cálculos se materializan en un periodo en el que la capital ha estado sacudida por una larguísima e intensa ola de calor.

En julio, con las altas temperaturas también haciendo de las suyas, los establecimientos de una a cinco estrellas lograron saldo positivo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE). De las 129.419 noches de alojamiento registradas en el séptimo mes de 2024 se saltó a 133.177. Es decir, se produjo un incremento del 2,9%.

Por último, hay que reseñar que, si se cumplen los cálculos de Turismo, Córdoba llegaría con un buen resultado a la meta volante del inicio del último trimestre —con octubre, el mes que completa la segunda temporada alta, por consumir aún—.

Si se suman los resultados ya oficiales del INE disponibles —hasta julio— con las predicciones de esta Consejería para agosto y septiembre, se obtiene que la provincia alcanzaría en los nueve primeros meses 1,51 millones de pernoctaciones hoteleras. Esa cifra superaría en un 1,4% (+21.377 estancias) a la que se alcanzó en el mismo periodo de 2024 (1,48).