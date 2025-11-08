La Junta invierte 2,6 millones en bonificaciones para más de 5.000 estudiantes de la UCO

La Junta de Andalucía bonificó el pasado curso 2024/2025 el 99% de los créditos universitarios aprobados en primera matrícula a 5.035 estudiantes de grado y máster de la Universidad de Córdoba (UCO) con una partida de 2,62 millones de euros transferida ... vía modelo de financiación a esta institución académica.

Este mecanismo, tal y como apunta la Junta en una nota, «incentiva el esfuerzo y los buenos resultados académicos, garantizando la práctica gratuidad de los estudios a quienes aprueben las asignaturas del curso anterior». La compensación del coste de la matrícula se lleva a cabo en todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y a los becados en el porcentaje no cubierto por esa ayuda.

Con la bonificación, un alumno con buen rendimiento puede realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro total de hasta el 75% del precio, y realizar un máster prácticamente gratis.

En el caso de los grados, la bonificación se aplica teniendo en cuenta los créditos aprobados en primera matrícula en el curso anterior al que se realiza la inscripción. Por ello, quien comience por primera vez estos estudios no podrá beneficiarse de esta bonificación en los créditos en que se matricule en su primer año.

A partir de ahí se deduce el 99% del coste de cada crédito aprobado en primera matrícula en el segundo curso y sucesivos. Con respecto a los másteres, la medida se materializa tomando en consideración los créditos superados en primera matrícula en los dos años académicos anteriores al que se realiza la inscripción.

Por su parte, quienes pierdan la beca del Ministerio a lo largo de sus estudios, podrán igualmente acogerse a esta ayuda de la Junta de Andalucía, evitando así su expulsión del sistema universitario por no poder sufragar el coste de la matrícula.

A esta actuación no sólo se acogen los estudiantes de las universidades públicas andaluzas, también aquellos residentes en Andalucía que, por razones personales o laborales, realizan su formación universitaria en centros andaluces de la UNED, así como los titulados en enseñanzas artísticas superiores.