educación

La Junta invierte 2,6 millones en bonificaciones para más de 5.000 estudiantes de la UCO

Un alumno con buen rendimiento puede realizar sus estudios de grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro de hasta el 75%

Tres exalumnos de la Universidad de Córdoba reciben los Premios Nacionales Fin de Carrera

Los estudiantes en el Campus Universitario de Rabanales Valerio Merino

ABC Córdoba

Córdoba

La Junta de Andalucía bonificó el pasado curso 2024/2025 el 99% de los créditos universitarios aprobados en primera matrícula a 5.035 estudiantes de grado y máster de la Universidad de Córdoba (UCO) con una partida de 2,62 millones de euros transferida ... vía modelo de financiación a esta institución académica.

