La Junta invierte 840.000 euros hasta 2027 para modernizar el Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha visitado este lunes el Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía, ubicado en el Real Jardín Botánico de Córdoba (Imgema), donde ha anunciado una inversión de 840.000 euros hasta 2027 para su modernización y mantenimiento. Este centro, referente nacional e internacional en conservación de biodiversidad, custodia más de 11.000 accesiones de semillas y material vegetal de unos 3.300 taxones, representando más del 60% de la flora ibérica y balear.

García ha destacado la importancia del banco como «reserva genética de futuro» que apoya la investigación científica y la conservación de especies. En 2025, sus instalaciones fueron renovadas con 280.000 euros cofinanciados por fondos europeos Feader, incorporando nuevo equipamiento como cámaras frigoríficas y una cabina de flujo laminar.

Durante la visita, la consejera subrayó la colaboración entre la Junta, la Universidad de Córdoba y el Ayuntamiento para fortalecer la conservación de la flora andaluza y fomentar la investigación, la divulgación y el desarrollo sostenible.

Convenios por la conectividad ecológica

En el mismo acto, García firmó 11 convenios con propietarios de fincas agrícolas de Córdoba y Castro del Río dentro del proyecto para la mejora de la conectividad ecológica en la campiña cordobesa, dotado con 714.000 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las actuaciones incluirán setos, bosques isla, sotos y bioarcas, con la plantación de 17.500 ejemplares vegetales y la creación de 1.725 jornales, para favorecer la biodiversidad y restaurar el paisaje agrario.

Protocolo con el Ayuntamiento de Córdoba

Además, la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba firmaron un protocolo de colaboración para reforzar la conservación ex situ de especies amenazadas y los programas de cría en cautividad en el Zoo Córdoba, centro con amplia experiencia en la recuperación de fauna protegida como el lince ibérico, la cerceta pardilla, el águila imperial o el alimoche.

El acuerdo, con una vigencia de cuatro años prorrogables, busca consolidar la cooperación institucional y garantizar la conservación del patrimonio natural andaluz.